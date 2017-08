Guillier hace leves cambios en su comando y refuerza relación con el PC

Los partidos llamaron y Alejandro Guillier respondió. Nuevamente el candidato presidencial de parte de la Nueva Mayoría realizó cambios en su comando de campaña, de cara a esta “segunda etapa” de la carrera presidencial, como afirmó ante los medios el propio abanderado, a pocos días de haber ingresado las firmas de su candidatura.

Y es que las colectividades venían pidiendo a través de los medios que “se profesionalizara el equipo” que trabaja en el intento del senador de llegar a La Moneda. ¿Qué significaba profesionalizar? Es algo que los timoneles no dejaron en claro en ningún momento. Causaba ruido, tomando en cuenta que dentro del comando se encuentra Juan Forch, uno de los ideólogos de la campaña del ‘No’, quien probablemente supera académicamente en el rubro a cualquier presidente de partido.

Pero durante esta semana personeros como Gonzalo Navarrete y Ernesto Velasco, presidentes del PPD y el Partido Radical, respectivamente, insistían en el llamado. Específicamente, Navarrete agregaba que quienes son candidatos deben dedicarse a sus propias campañas y salir del trabajo por Guillier.

Es comprensible lo de Navarrete. Competirá en el nuevo distrito 9 -que comprende las comunas de Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia- contra la actual diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, quien es también hoy la vocera del comando del candidato.

El problema para el presidente del PPD es el protagonismo que ha tenido la diputada como vocera del candidato presidencial. Evidentemente goza de mayor figuración mediática, incluso frente a los otros voceros del comando (Daniel Melo, Loreto Carvajal y Marcela Hernando).

En este contexto es que el PPD realizó durante la semana pasada una mala evaluación del comando y el desempeño de la candidatura que representa a la mayoría de los partidos de la Nueva Mayoría. Distintas fuentes de la campaña de Guillier manifestaron a Radio y Diario Universidad de Chile que por lo mismo se entendía la actitud del timonel del PPD y los reproches y criticas al desempeño que ha tenido el comando, debido precisamente a la situación de Navarrete de cara a las parlamentarias.

Pero Guillier parece haber hecho oídos sordos. Entre todos los nombramientos que hizo no se movió a Cariola. De hecho, en el punto de prensa en que presentó los nuevos nombres, la vocera estuvo presente a un costado del ratificado coordinador general de campaña, Osvaldo Correa, del Partido Radical.

Consultado por Radio Universidad de Chile, Gonzalo Navarrete no quiso profundizar en el tema: “Lo único que he dicho y que voy a decir es que no es momento de comentarios y es momento de trabajar. Eso es todo lo que te voy a decir”, dijo escuetamente.

La pieza clave del Partido Comunista

Los cambios realizados en el comando no fueron rimbombantes. Destaca la salida del encargado territorial, Juan Pablo Letelier, quien fue reemplazado por Arturo Barrios de Partido Socialista y Germán Pino del PPD.

Pero el nombramiento, quizás menos mediático pero de gran significancia en la órbita de la Nueva Mayoría, fue la inclusión del militante del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Según fuentes de dicha colectividad consultadas por este medio, el ahora encargado del área comunicacional de la campaña servirá de enlace con el Gobierno y los demás partidos, posicionándose como uno de los cambios estratégicos de Guillier.

Lagos fue asesor del Ministerio del Interior hasta noviembre de 2014, pero sigue merodeando los pasillos del Palacio de La Moneda, algo que evidencia su cercanía con la propia mandataria. De esta forma, hay una nueva conexión entre la candidatura guillerista y el Ejecutivo, puesto que anteriormente Ángela Jeria, madre de la presidenta, ya había respaldado públicamente al abanderado.

Pero no sólo servirá para los acercamientos con La Moneda. El ex asesor de Interior, cercano a Alejandro Guillier, fue fundamental en el acuerdo del Partido Comunista y los demás partidos que dieron origen a la Nueva Mayoría, por lo que se espera que su enlace también apacigüe la ofensiva de las colectividades por tomar mayor protagonismo en la campaña que intenta ser independiente.

Lagos es reconocido en los partidos del oficialismo como un hombre de bajo perfil y eficiente operador político, capaz de articular sectores equidistantes. De hecho fue el propio Lagos quien encabezó las negociaciones con la Democracia Cristiana cuando, durante la pasada campaña presidencial de la actual mandataria, el PC pasó a incorporar el grueso de partidos de la Concertación dando nacimiento a la Nueva Mayoría.

Con todo esto, aún no se clarifica ni de parte de Juan Andrés Lagos, ni de Alejandro Guillier, una estrategia de campaña clara. En los últimos días, han vuelto a verse las contradicciones del candidato, como por ejemplo, cuando no votó uno de los proyectos de acuerdo en el Senado que rechazaba la Asamblea Constituyente venezolana, para días después, señalar que el gobierno de Nicolás Maduro no era democrático.