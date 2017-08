Humberto Suazo y su regreso: “Es difícil volver a jugar después de dos años”

El ex goleador de Audax Italiano, Colo Colo y Monterrey estuvo presente en la victoria sobre Recoleta y en la que espera ser un aporte en el conjunto porteño.

Luego que un resfrío lo dejar sin jugar en la primera fecha, Humberto Suazo logró debutar en San Antonio Unido en la victoria de los “lilas” por 2-0 sobre Deportes Recoleta por la segunda fecha del campeonato Transición de Segunda División 2017.

El ex goleador de La Roja reconoció su desgaste tras haber actuado los 90 minutos en el partido jugado en el estadio Monumental, pero destacó la victoria del elenco de la Quinta Región.

“Estuve cansado porque sólo pude entrenar el viernes, pero feliz porque pude debutar y conseguimos los tres puntos”, indicó “Chupete” tras el duelo.

El último duelo profesional de Suazo había sido el 18 de octubre de 2015 en el mismo recinto jugando por Colo Colo frente a San Marcos de Arica. A pesar de la falta de fútbol, espera ser un aporte en el elenco dirigido por Guillermo Pérez, quien fue uno de los impulsores a su retorno al fútbol.

“Es difícil volver a jugar después de casi dos años. Ya en un principio me había costado entrenar, pero de a poquito me estoy sintiendo mejor, pero lo principal es que pueda ser un aporte en lo que resta del campeonato”, apuntó el ex goleador de Monterrey, quien anteriormente militó en el SAU en el año 2012, en Tercera División.

Fotografía: Patricio Aguirre/sportgol.cl