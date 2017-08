La ausencia del género femenino en los medios de comunicación

Revisando un estudio sobre “Las portadas de tu vida” un excelente compendio sobre un recuento de 433 portadas de diarios de los más importantes e influyentes medios de comunicación nacional, no sólo por los que tienen más tiraje, sino por los que históricamente se han situado, para bien o para mal, como líderes de opinión.

El estudio demuestra que dentro de un universo de 5 diarios, en un promedio de 90 portadas por cada uno, el que más ha tenido portadas sobre mujer no supera el bajísimo 21%, en una sociedad donde las mujeres somos mayoría, donde tenemos una presidenta, donde tenemos representación en ambas cámaras, alcaldesas, exitosas empresarias, mujeres trabajadoras que llevan adelante su hogar y jóvenes líderes de opinión e ideales.

Lamentablemente, el estudio refleja una realidad aún más cruda. La mayoría de las portadas de mujeres son sobre temas banales. Es decir “En el matinal de X canal, la conductora se maquilla en conjunto con la panelista” o (siendo más lamentable) “mujer de farándula sufre filtración de robo de sus fotos íntimas”. Pero son muy pocas portadas las que destacan noticias políticas o sociales con sustento sobre los hechos realizados por una mujer.

Dentro de las mismas portadas, el espacio, si no es usado por un hombre al completo, es usado por ellos en más de un 80%, relegando el 20% a la mujer. En temas de política, al hombre se le da un 100% de cobertura, mientras que a la mujer sólo un 30%. En deporte el género masculino llega al 40%, nosotras las mujeres, al 5%. Una ridiculez.

En el recuento de palabras, es aún peor. Mientras los hombres en un universo de 234 palabras, se dividen en varios conceptos como “Piñera”, “Guillier”, “Carabineros”, “SOFOFA”, “Colo Colo” “Lagos” “Debate” “Chile”, etc. En el caso de las mujeres hay dos palabras que llevan la batuta “Bachelet y presidenta” como si no existiera nada más dentro del género para poder escribir.

En lo visual, es lo mismo, de casi 2.400 fotos, 74% corresponden a hombres y sólo un 26% a mujeres. Pero cuando hablamos de bikinis y traje de baño, los hombres no llegan ni al punto porcentual, mientras las mujeres les ganan por un orden del 7%.

Otro tema lamentable, es la opinión de nuestro género. En cartas al Director, sólo el 17% de éstas, son mujeres, mientras que más del 80% son de hombres.

Entonces como conclusión no queda más que entender que: Lo que las mujeres realizamos, no es considerado noticia. Esta inequidad en el tratamiento de la prensa sobre nosotras, representa o es equivalente a la disparidad de la relación hombres y mujeres en los puestos principales de trabajo: Senado, Gerencias, Presidentes de la Corte Suprema, etc.

Necesitamos terminar con esta inequidad, educar a nuestra sociedad, desde las bases, el lenguaje, la noticia y lo visual, que la equidad no sólo se quede en un slogan o una frase cliché, sino que, se convierta en una realidad presente en nuestros días. Es una bandera de lucha que las nuevas generaciones no deben soltar.