Con Venezuela sí/ con China no

Señor Director:

En violenta cruzada se han lanzado los principales medios de comunicación del duopolio liderados por El Mercurio para dar cuenta alterada, con una visión de catástrofe, con una falta de verdad de lo que sucede actualmente en Venezuela.

Se han sumado en esta campaña también desde todas las tiendas y pymes políticas, UDI/RN/PPD/PDC/PS/PRSD/GOBIERNO, en un largo listado de conocidos personajes corruptos y faltos de ética. Todos buscados afanosamente por los medios de comunicación para denunciar a un gobierno elegido democráticamente. Olvida la derecha que Venezuela cuando en Chile nuestros compatriotas radicados en el extranjero NO podían votar, SI podían hacerlo los venezolanos que estaban fuera de su país, así que lecciones de democracia y participación popular no se les puede dar normas de ningún tipo.

En ese país la policía no es un listado de ladrones generales, coroneles, mayores que meten mano en dineros fiscales como lo hacen carabineros en esta larga y angosta franja. En Venezuela los oficiales de las Fuerzas Armadas reciben UNA SOLA JUBILACION, acá en Chile pueden jubilar hasta en tres ocasiones. En el país de Bolivar no existen cárceles especiales para asesinos como Punta Peuco. Existe también un detalle no menor, el canciller venezolano dice lo que el pueblo de Venezuela pide que se diga en los foros internacionales, en este rincón del planeta el ministro dice lo que el país del norte exige.

Evidente es que los conflictos en Venezuela se profundizan cada día y las causas pueden estar desde una forma incorrecta para resolver los problemas, hasta los dineros que desde los EE.UU llegan para alterar el sistema democrático de Venezuela. Nunca hay que olvidar que en todos los países de este continente, siempre existirán manos abiertas para recibir dadivas para ponerse al servicio del país de los Estados Unidos y/o convertirse en funcionario/agente de la CIA.

Se hace necesario recordar cuando Ricardo Lagos era presidente fue el primero en reconocer a los golpistas que fracasaron en su intento de sacar a Chávez del gobierno. Ufano y alegre el Ministro de Relaciones Exteriores chileno saludando a la nueva democracia golpista que había llegado para iluminar los oscuros caminos por los que supuestamente transitaba el pueblo venezolano. Recordaremos los periodos del COPEI en una de las épocas más corruptas en la historia de ese pueblo. Tan iguales que piensan Ricardo Lagos con José María Aznar….. que parecidos son.

Con un descaro vergonzoso, sin duda porque no conocen la historia de Simón Bolivar, la derecha chilena rompe su camisa para ofrecer el pecho por lo que ellos llaman la lucha por la libertad. Los mismos que durante la dictadura de Pinochet nunca levantaron la voz para defender la vida de miles que fueron asesinados y desaparecidos, ahora vociferan mentira tras mentira para que algo quede, para generar las condiciones y así pedir un golpe militar de la misma forma que Rafael Moreno Sergio Onofre Jarpa, Patricio Aylwin, Patria y Libertad y otros tantos de los mismos, se abrazaban en la CODE, cuando se convirtieron en agentes del mercado negro y visitaban a los camioneros que bloqueaban los caminos de la patria.

Todos olvidan que Venezuela lleva años haciendo uso del voto como una herramienta para poder ejercer la soberanía popular. Los venezolanos han podido ir a votar libremente en elecciones secretas e informadas, y si la derecha no ha logrado sumar más votos es sencillamente porque no los votan, porque no llegan a construir acuerdos entre ellos, y ni siquiera se presentan en las elecciones.

La derecha chilena y el gobierno no tienen problemas para levantar condenas contra un país de nuestro continente, sacarse fotos con rostros de demócratas y una seriedad que nadie les cree. Esconden las fotos que se tomaron con el ex presidente Toledo del Perú que anda escondido por ladrón. Nadie publica una foto de Piñera con Humalla, preso por ladrón y que tenía su precio.

Nadie de la derecha chilena ni los gobiernos ACUSAN A CHINA DE SER UNA DICTADURA, con un solo partido, una sola religión, con su comité central designado a dedo, con su buró político impenetrable, con un solo diario que dicta la voz del partido, todos guardan silencio. Llegan a Pekín cabeza gacha con sus maletines llenos de contratos para que compremos baratijas. Alto respeto y silencio cómplice le guardan al principal comprador de nuestras materias primas. Nadie pregunta por aquel chino que se puso frente a un tanque en la Plaza de Tiananmen, a nadie le importa. Les gusta a los demócratas chilenos lanzarse al cuello de países más democráticos cuando huelen a sangre, pero no tiene la valentía ni la dignidad de pedir lo mismo para todos. Hasta en eso precarios y miserables.

Somos los chilenos los que estamos en deuda con Venezuela, a ese país le debemos la deuda de la solidaridad, que es la única deuda que se debe pagar de manera digna y justa, y se hace sencillamente dejando que sea el propio país con sus ciudadanos los que encuentren los medios y mecanismos para seguir proyectando su futuro, que sin duda es mucho más interesante y prometedor que lo que conocemos como….. en la medida de lo posible.