PS baja a Insulza de carrera senatorial por Atacama

Las candidaturas de José Miguel Insulza siguen recibiendo fuego amigo. Al descarte de su precandidatura presidencial en pos de la de Alejandro Guillier, durante la jornada de ayer el PS volvió a quitarle el piso al ex Secretario General de la OEA.

Ya era de conocimiento público. Isabel Allende abandonaba su cupo senatorial en la región de Atacama para trasladar su disputa a la región de Valparaíso. El cupo nortino quedaba vacante y José Miguel Insulza asomaba como la carta más probable para enfrentar la contienda electoral en un cupo que desde 1990 le ha pertenecido a la tienda socialista.

Pero el panorama no era tan simple. Durante la jornada de este jueves el ex abanderado del PS fue informado de la decisión de su partido de no competir en Atacama en pos de la candidatura senatorial de Lautaro Carmona (PC). Ante dicho escenario, a Insulza se le ofreció la vacante en la región de Arica y Parinacota, lo que habría dejado desconcertado al ex ministro del Interior de Ricardo Lagos.

Antes de la definición, y anticipándose a lo que vendría, Insulza habría enviado una carta a la comisión política en la que señalaba que consideraba “profundamente injusto plantear una omisión en la carrera senatorial (en Atacama) por parte del PS en favor de otro partido”.

El pacto al que hace alusión consideraría que el PC cediera en la región de Valparaíso en pos de la candidatura de Isabel Allende en Valparaíso.

Insulza también afirma en la misiva que “sería un daño irreparable frente al cual debo dejar constancia de mi absoluta discrepancia”. Ahora se encuentra en un periodo de reflexión para definir si aceptará el ofrecimiento de su partido o si dará un paso al costado.