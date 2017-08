Carmen Frei por crimen de su padre: “Son los tiempos de hacer justicia”

La ex senadora espera que la Corte de Apelaciones rechace el recurso de uno de los acusados por el homicidio de Eduardo Frei Montalva, ya que a su juicio los antecedentes de la investigación son contundentes para probar la acción de terceros en la muerte del ex mandatario.

Como “ridículos” calificó la hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva Carmen Frei, los argumentos de la defensa de algunos de los acusados por el asesinato de su padre, quienes han alegado presiones políticas hacia los jueces de la Corte de Apelaciones que deben ver los recursos de sus representados.

Esto, en el marco de la revisión de la apelación al procesamiento de Raúl Lillo -ex agente civil de la DINE y de la CNI- como autor del homicidio del ex mandatario, además de los dichos del abogado Carlos Feller, representante del médico acusado como cómplice de este magnicidio.

Feller expresó su preocupación por las eventuales presiones a las que estarían sometidos los jueces del tribunal de alzada, por las declaraciones realizadas desde la presidenta Michelle Bachelet hasta otros dirigentes políticos que dan “por sentado que efectivamente el ex Presidente Frei Montalva fue víctima de un homicidio”, comprometiendo la imparcialidad y libertad de los jueces.

Recordemos que la presidenta de la República en su cuenta de Twitter publicó que “La justicia está llegando a quienes asesinaron al Pdte. Frei Montalva. Chile avanza en verdad sobre el pasado. Todo mi afecto a la familia”.

Frente a estas especulaciones de la defensa de los acusados, se refirió la ex senadora en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile: “Los jueces están haciendo su trabajo, este es un proceso de muchos años (…) y ellos no han podido demostrar ningún argumento para que no sean condenados, entonces ahora vayamos al fondo del asunto, no busquemos argumentos ridículos, la justicia tiene sus tiempos, que no son los tiempos políticos sino que los tiempos de hacer justicia”.

Carmen Frei fue enfática en que a partir de la lectura de los antecedentes del proceso judicial, llegó al convencimiento de que el Ejército de Chile no ha prestado colaboración en este caso, y que a su padre lo mataron por orden de Pinochet.

En tanto, la presidenta de la Democracia Cristiana y candidata presidencial, Carolina Goic, junto con expresar su deseo de que la apelación presentada por la defensa de Lillo sea rechazada, envió un mensaje a la derecha chilena para que se pronuncie respecto de la determinación del ministro Madrid: “Hablar de un magnicidio es algo muy grave en nuestro país, y que hayan estado involucradas personas tanto militares como civiles en esto, es un efecto más de la dictadura que rechazamos, que condenamos y que nos tiene que llevar a cuidar a la democracia aquí en nuestro país y también en el resto de los países”.

Cabe recordar que el viernes pasado el juez Alejandro Madrid resolvió dictar acusación en contra de Raúl Lillo, el médico Patricio Silva, además del chofer de la familia Frei e informante de la CNI, Luis Becerra, todos ellos procesados desde 2009 en calidad de autores del magnicidio del ex jefe de Estado. En tanto, están procesados en calidad de cómplices de la muerte de Frei Montalva el médico Pedro Valdivia y los patólogos Helman Rosenberg y Sergio González.