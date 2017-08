Caso SQM: Fiscalía formaliza Jorge Pizarro y advierte posible desafuero de Fulvio Rossi

En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la audiencia de formalización contra el ex presidente de la DC por delitos tributarios, luego que el SII presentara una querella en su contra y del senador Fulvio Rossi, quien no asistió al tribunal alegando inocencia. Por esto, el Ministerio Público pidió una nueva audiencia de formalización para el parlamentario de Tarapacá, y advirtió que en caso de ausentarse nuevamente, pedirán su desafuero.

Este miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la formalización del senador Jorge Pizarro, en el marco del caso SQM, por eventuales delitos tributarios por la entrega de boletas ideológicamente falsas, esto luego de dos años y medio de investigación que han remecido a la clase política chilena.

El tribunal no impuso medidas cautelares en contra del ex presidente de la DC ya que el fuero parlamentario lo protege de este tipo de resoluciones. A la salida de la audiencia, el senador Pizarro se refirió a este procedimiento asegurando que él nunca pidió dinero a SQM, al mismo tiempo que se refirió a la querella que el Servicio de Impuestos presentó ayer en su contra.

“Eso no es efectivo, también conocimos ahora una querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos que dice todo lo contrario de lo que afirma el Ministerio Público, así es que yo espero que en el plazo que queda terminemos de una vez por todas, de aclarar esta situación y no seguir. Son dos años y medio en los que ellos han podido investigar todo lo que han querido, y en la práctica de todos los hechos que se imputan no hay delito”.

El otro parlamentario que estaba citado para hoy al Octavo Juzgado de Garantía, es el senador Fulvio Rossi, sin embargo el parlamentario por Tarapacá, tal como lo había anunciado en la víspera, no se hizo presente razón por la cual, el fiscal que lleva el caso, Pablo Gómez, señaló que se le pidió al tribunal que fijara una nueva audiencia para formalizarlo.

De esta manera, el próximo 13 de septiembre a las 9 de la mañana se realizará el procedimiento, no obstante el persecutor advirtió que de ausentarse nuevamente, la Fiscalía solicitará su desafuero, al mismo tiempo que recordó que gracias a la querella presentada por el SII, ambos senadores podrían ser acusados penalmente en un eventual juicio oral.

“Estando notificado de la audiencia del día de hoy y no habiendo comparecido, hemos solicitado que el tribunal fije un nuevo día y hora -lo tuvo a bien, lo ha fijado-, para poder formular los cargos, formalizar al señor Rossi en esa audiencia. Si él no comparece, evidentemente la Fiscalía va a tener que solicitar su concurrencia forzada, y por lo tanto para ese evento la ley protege a los diputados y senadores, y por lo tanto tendríamos que pedir el desafuero para efectos que este comparezca a la audiencia de formalización”.

Por su parte, el abogado del Servicio de Impuestos Internos Benjamín Ríos defendió el criterio de presentación de querellas del organismo en los casos de financiamiento irregular de la política, asegurando que siempre que estimen que existen antecedentes fundados, harán la presentación de los recursos correspondientes.

“El Servicio jamás ha dicho que no se van a presentar más querellas y tampoco ha cambiado su criterio, es el mismo criterio de siempre. Actuamos en la medida que los antecedentes que hemos presentado son suficientes para fundar una acción penal. Si estimamos que no hay antecedentes, no presentamos las acciones penales. No ha habido ningún cambio de criterio, seguimos actuando del mismo modo que lo hemos hecho siempre”.

El SII logró establecer que al senador Pizarro es autor del delito tributario por no incluir en su declaración de impuestos los ingresos percibidos por la emisión de boletas falsas a SQM de Ventus Consulting, sociedad de uno de sus hijos. En tanto, Rossi es acusados de facilitar 20 boletas falsas más una factura por 83 millones de pesos en total a SQM.