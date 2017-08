Frente Amplio dividido ante bajada de candidatura de Alberto Mayol

Mediante un comunicado, la Mesa Nacional del Frente Amplio hizo pública su decisión de sacar definitivamente de la carrera parlamentaria al ex precandidato presidencial, Alberto Mayol, quien aspiraba a convertirse en diputado del distrito 10, que comprende las comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago.

Desde la mesa del conglomerado argumentaron que las actitudes del sociólogo “llegaron al límite al romper los canales formales, hostigando y amedrentando en forma privada a una candidata del Frente Amplio, cruzando límites éticos para las relaciones políticas”.

Luego de largos episodios respecto de cuál sería el distrito y el subpacto para el sociólogo, la situación terminó de la peor forma para el conglomerado y en específico para Mayol, con un espectáculo en redes sociales, donde se filtraron los mensajes que envió el sociólogo.

La acusación se basaba en un audio de whatsapp enviado por Mayol a Natalia Castillo de Revolución Democrática, quien aspira a convertirse en diputada por el mismo distrito. En el mensaje el ex precandidato a La Moneda acusa al diputado Giorgio Jackson y a la abogada de ser parte de un “trabajo sucio” para sacarlo de la carrera al parlamento.

“Ay. Natalia, Natalia. De verdad, increíble lo que hiciste. Pero bueno, hay que afrontar las consecuencias. Nos vemos. Nos vemos en tu esfuerzo por conducirnos a la Inquisición. Si me tincaba que pa’ allá iban las cosas. El juicio moral al candidato desde las bases. Las bases, tú eres las bases ahora. Increíble, increíble esto”, fue una las cosas dichas por Mayol.

El tono de Mayol en el audio terminó por hastiar a los dirigentes: ““Ya poh, vecina, si estamos a tres cuadras. Ahí, los dos en la pobla. Chao, chao”, dijo el ex precandidato a Castillo, ambos residentes de Ñuñoa.

Por su parte, la abanderada del conglomerado, Beatriz Sánchez, respaldó la decisión que tomó la mesa, manifestando que hay actitudes que son inaceptables en política. “A mí me impactó mucho lo que conocí, es bien doloroso tomar decisiones duras, pero hay límites en la política, puertas que no podemos dejar que se abran y creo que en esto hay que ser categóricos: yo estoy llevando adelante un gobierno feminista”.

Rosario Olivares (SOL), una de las voceras del Frente Amplio, dijo que no están de acuerdo con la forma en la que Alberto Mayol se dirigió a una de sus compañeras, ya que buscan impulsar nuevas prácticas políticas desde el feminismo, por lo que es imposible pensar en un eventual intercambio de candidatos de hombres por mujeres.

Además, la vocera señaló que no se puede comparar una amenaza a un hombre que a una mujer, ya que estas últimas están en desventaja en la política. En la misma línea, Iván Morán, del Partido Liberal, indicó que no hay espacio político para llevar al sociólogo al parlamento.

Si bien desde el Frente Amplio señalaron que la decisión de sacar a Mayol como candidato a diputado fue unánime, Félix González, del Partido Ecologista Verde, comentó que ellos no adhirieron a su exclusión, siendo el voto disidente de la mesa.

Según González, ellos solicitaron 24 horas para un análisis interno, lo que les fue negado, por lo que decidieron no ser parte de “un juicio sumario, sin derecho a defensa de una acusación grave”.

“No fue unánime (la decisión), eso lo desmiento yo categóricamente. Nosotros anoche como directiva nacional expresamos nuestro rechazo a ese acuerdo, porque se trata de acusaciones que afecta la honra de una persona. Eso no se puede hacer en una reunión donde hay partes interesadas en el distrito 10, me refiero a gente de Izquierda Autónoma y de Revolución Democrática. No era el mejor jurado, creo que había que darle más tiempo a la decisión. Sin embargo, había una prisa por dejarlo sin cupo y que no perturbara la electividad de otros candidatos”, sostuvo.

Para Esteban Silva, presidente del Movimiento Socialismo Allendista y ex jefe de campaña del sociólogo durante las primarias, “la cúpula del conglomerado ha dividido y le ha hecho daño a la coalición al bajar de manera arbitraria y antidemocrática la candidatura de Alberto Mayol”. Desde su perspectiva, “con el veto perpetrado se profundiza la exclusión de fuerzas políticas y sociales de izquierda”.

Mientras que en Nueva Democracia cuestionaron la forma en la que se han desarrollado los últimos acontecimientos, rechazando tanto las acciones de Mayol como las declaraciones emanadas desde la Mesa del Frente Amplio. En ese sentido, hicieron un llamado a que las partes involucradas retomen el diálogo y la discusión fraterna.

Por su parte, el sociólogo justificó los audios a través de redes sociales: “Luego de responder al verpertino La Segunda, envié un mensaje a Giorgio Jackson y otro a Natalia Castillo, ambos semejantes, en el mismo tono, de molestia, de ironía, pero sin gritos, sin malas palabras, solo contenido político, criticando la evidente operación política para destruirme. El audio no es violento”, señaló.