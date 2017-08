Manifestaciones a favor y en contra marcan discusión del proyecto de aborto en el TC

Serán 134 representantes de ONG, académicos, políticos y de grupos religiosos que expondrán ante el Tribunal Constitucional (TC), compuesta por diez ministros que se pronunciarán a favor o en contra del proyecto.

Las audiencias se iniciaron este miércoles y extenderán hasta mañana viernes entre las 9 de la mañana hasta la medianoche. Se estableció que las exposiciones no deben sobrepasar los diez minutos excepto para quienes representan a más de una organización.

Distintas voces se pronunciaron sobre esta iniciativa que fue impugnada por once senadores de Chile Vamos una vez aprobado el informe de la Comisión Mixta en al Parlamento.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora de Fundación Miles, Claudia Dides, insistió en que se trata de un proyecto aprobado de manera democrática y que cuenta con más del 70 por ciento de apoyo ciudadano.

Para la socióloga es una iniciativa histórica que restituirá el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo en tres condiciones específicas y advirtió que de ser rechazado recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El director de la División de las Américas Human Rigths Watch, el abogado José Miguel Vivanco, afirmó que este proyecto es compatible con la normativa constitucional y con el estándar internacional.

Mientras, la abogada Lidia Casas señaló que en investigaciones realizadas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile junto a la Universidad Diego Portales se han evidenciado las consecuencias de embarazos forzados o no deseados en niñas y mujeres.

“Logramos conocer la situación en la práctica y lo que hay son resultados tristes y horrorosos de como esas mujeres son simplemente olvidadas por el sistema, donde se les obliga a la aceptación de la crueldad y hasta a mantener de manera regular el contacto con el padre violador”, indicó.

Desde el lado de los opositores al proyecto, el representante de la Fundación Derecho a la Vida y del Movimiento por la Abolición del Aborto, Rodolfo Carmona, sostuvo que el texto legal desconoce la esencia del ser humano.

Mientras que para este jueves se espera que concurra la misma cantidad de organizaciones, lo que se ha calificado como una participación inédita en las audiencias tomando como precedente el proyecto de la entrega de la píldora del día después donde sólo se presentaron siete expositores.

En tanto, los alegatos entre los abogados de los requirentes y de los órganos constitucionales (ambas Cámaras y Poder ejecutivo) se realizarán este viernes 18 de agosto.

U. de Chile: “Se necesita un compromiso con la dignidad de las mujeres”

En representación de la Universidad de Chile expuso el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, quien adelantó que a su juicio la iniciativa vendría a remediar “una situación actual que, desde el punto de vista jurídico es aberrantemente injusta e insostenible”.

asimismo recalcó que “Chile debe comprometerse con la protección de la salud, la integridad, la dignidad y la vida de sus ciudadanas”.

Sobre la Constitución sostuvo que “puede gustarnos o no, de hecho, a nosotros no nos gusta, y por ello estamos comprometidos con su cambio, pero mientras éste no se produzca es la Constitución que nos rige y en ella –hasta Jaime Guzmán lo reconoció- no hay problema de inconstitucionalidad alguno al despenalizar el aborto”.