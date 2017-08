SEC multa con 14 millones de dólares a 10 compañías eléctricas del país

Hace cerca de un mes, Santiago amanecía de blanco por una histórica nevazón. El frente polar que afectó a la zona central, además de traer un lindo paisaje, generó cortes en el suministro eléctrico que dejó a más de 260 mil hogares sin electricidad. Lo mismo ocurrió en junio con las lluvias que afectaron a la zona centro sur del país, y hoy la situación no es diferente, con 100 mil hogares de la Región de la Araucanía sin suministro hace más de 72 horas.

La Superintendencia de Energía y combustibles multó a 10 compañías que resultaron responsables de los cortes producidos hasta por ocho días en junio. Las sanciones de la SEC ascendieron en 9 mil 152 millones de pesos y las compañías que deberán pagar los mayores montos son: ENEL, con 70 mil UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir, $3 mil 262 millones; seguida de CGE (Región Metropolitana), con 50 mil UTM ($2 mil 330 millones), y luego CGE (Región del Maule), con 40 mil UTM ($1 mil 864 millones).

Respecto a las sanciones, el Superintendente Luis Ávila sostuvo que “esta multa sirve para que las empresas mejoren sus procesos, sobre todo de reconexión del suministro eléctrico, que fue el mayor problema que se presentó en junio. No es posible que las empresas no tengan la capacidad para reponer rápidamente el servicio eléctrico una vez que éste se pierde, asunto que claramente, deben mejorar”.

Los reclamos por parte de los usuarios contra empresas eléctricas llegan mensualmente a mil. En junio esta cifra se disparó a 10 mil, luego que los índices de interrupción del servicio llegaran su más alto nivel desde que se creó la medición Saidi, el sistema informático que permite medir las interrupciones eléctricas que se generan en el país.

Otro de los puntos que aumentó es el que representa los reclamos por cobros excesivos e indebidos, cifra que habría alcanzado un 34 por ciento en los meses más críticos del año pasado. En tanto, el índice Saidi, revela que en la Región Metropolitana las interrupciones se elevaron un 300 por ciento durante el sexto mes del año, en relación con igual periodo del año anterior.

El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, se sumó a las críticas por la falta de capacidad técnica de las empresas de energía eléctrica expresando que la cartera “ha hecho ver incluso a través de esta sanción que las lluvias no son una causa de fuerza mayor”, dando cuenta que lo que se necesita es que las compañías sean previsoras y puedan anticiparse a estos eventos y tener un sistema con una mayor capacidad de respuesta.

El titular de Energía agregó que a las multas cursadas se suman las compensaciones que tendrán que hacer las empresas a los usuarios que fueron afectados por cortes que llegaron a 20 horas. “Además hay que avanzar en materia regulatoria y poner al día nuestra legislación de distribución eléctrica, para eso seguimos trabajando en una ley que ingresaremos al congreso cerca de fin de año con la que se buscará una red de distribución más robusta y más acorde con la realidad de Chile”.

Para los próximos días, el Ministro Rebolledo anunció que se ingresará una ley corta que tiene como objetivo reconfigurar las sanciones, multas de compensaciones y un tratamiento particular en materia de pacientes electrodependeientes, quienes requieren del suministro de forma vital.

El alcalde de La Granja, Felipe del Pino, quien es también presidente de la Asociación de Municipalidades, fue uno de los que se puso al frente en la presentación de demandas comunales contra las compañías de suministro eléctrico que este miércoles fueron multados por la superintendencia de energía y combustibles.

Para el edil de La Granja “es una buena señal que las empresas tengan que cumplir con las obligaciones que tienen con la comunidad. Nuestro municipio ha hecho una demanda por daños y prejuicios generado por las empresas a muchos de nuestros vecinos, esta es una clara señal para que se resguarden los derechos de los usuarios antes de que sucedan las cosas”.

Sumado a esto, Del Pino explicó que “hay un aumento efectivo del consumo eléctrico de la población, hay muchos más elementos eléctricos conectados en las casas. De qué forma se está entregando este servicio eléctrico, cuáles son los componentes, cómo los transformadores y los equipos técnicos trabajan en la reposición y también en la prevención, que tiene que ver con la poda de los árboles”, cuestionó el Alcalde de La Granja.

Resiliencia de la eléctrica

El Ingeniero Civil Electricista y miembro del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Marcelo Matus explica que “durante años se le dio prioridad a la cobertura, por eso se construyeron muchas plantas de generación, después se trató que esa energía fuera barata y recién se está poniendo el énfasis en la resiliencia. Cada uno de esos cambios requieren pensar el sistema de distribución y trasmisión”.

La resiliencia, en este caso, se refiere a la capacidad que tiene el sistema nacional de electricidad de soportar los diferentes eventos socio naturales que puedan generar algún tipo de interferencia o corte en la entrega del suministro.

Si bien es cierto, los usuarios pagan para que la entrega de suministro sea constante y sin interrupción, hoy las compañías que están a cargo de este trabajo no han invertido en mitigar los factores que generan problemas en esta tarea. “En Chile se tiene considerado una política de N-1, es decir que se puede caer una línea de transmisión o una central de generación no habla de confiabilidad de distribución ni de niveles de falla en el país. Recién ahora, con la política de energía 2050, se está empezando a poner indicadores que buscan igualar las condiciones al nivel de OCDE que tiene un máximo de cuatro horas de corte al año”, explica el profesional.

Según el experto, una solución es que se considere como base la resiliencia que se ha logrado en el centro de Santiago o en ciudades como Punta Arenas. “Para que este sistema sea más estable, hay que implementar sistemas redundantes, es decir, tener más de un trasformador para la misma red de distribución, lo que significa que una casa depende de dos transformadores, lo que genera que si hay un corte, la segunda alternativa sigue operando”.

“El usuario paga todo el servicio y la discusión. Si yo pago todo el servicio por qué no me dan lo que estoy pagando. Al multar, la autoridad está mostrando que no se cumplieron con los parámetros que la ley indica, ya que si solo hubiera sido un corte se debería haber pagado solo la compensación a los usuarios”, explica el experto del centro de energía de la Universidad de Chile .

“El problema acá es qué importancia le damos a la energía eléctrica, y considero que es un derecho básico. No me sirve que me compensen después de cinco días que me cortan la luz, no se pueden tomar medidas reactivas, sino que proactivas frente a este problema. Por eso hay que definir cuánta importancia le damos a la resiliencia de la red”, finalizó el investigador de la Universidad de Chile.