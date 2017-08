Selección de Karate se prepara para el Panamericano Sub 21

El próximo martes 22 de agosto, parte a Buenos Aires, la numerosa delegación chilena que participará en el Campeonato Panamericano de Karate, evento que se desarrollará en la ciudad trasandina del 23 al 26 del presente mes.

Setenta y un karatecas serán los representantes de las categorías 12 – 13, 14 – 15, 16 – 17 y U-21 años, de la disciplina de técnicas marciales que representará a nuestro país en el certamen continental. El head coach, Driss El Mannani explica que “los que van, tienen potencial para subir al podio. El año pasado se consiguieron 3 medallas de oro en el panamericano, nuestro objetivo es igualar o superar esa cifra, la verdad que tenemos atletas con potencial de conseguirlo y lograr algo más”.

En la delegación, muchos de ellos destacan y tienen potencial para alcanzar resultados destacados, “tenemos atletas como Matías Rodríguez en – 65 kilos, tiene un potencial enorme, Cristóbal Tapia, que fue sub campeón en el último sudamericano, y tenemos a Katherine Mardonez todos ellos tienen potencial de llegar al podio” señala el entrenador marroquí.

De la numerosa delegación que participará en el campeonato panamericano, competirá la selección de karatecas que intervendrán en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Santiago 2017, “yo creo que en esa competencia, a lo menos, vamos a conseguir una medalla de oro, aunque hace falta preparación, pero estamos trabajando con ellos”, garantiza El Mannani. Integra el conjunto nacional para Santiago 2017, Francisca Gómez, -53 kilogramos, Amapola Iturra, -59 k, Paula Orellana + 59k, Maximiliano Flores – 61k, Francisco Pizarro, – 68 y, Benjamín Núñez, + 68 kilos.

El marroquí elabora un balance de la actuación de la delegación chilena en numerosos mega eventos de 2017, afirma que “siempre nuestro objetivo es estar en el podio, de los buenos resultados, yo no soy responsable de ese cambio, es de la federación y los atletas que se integraron a mi pensamiento. Esto no es cambiar formas de entrenamientos, algunos conceptos sí. La idea es cambiar la mentalidad, poco a poco se está logrando. La mayoría entiende el cambio. Nuestro objetivo no es ser los mejores de Sudamérica, o luchar por estar en el 3°, 4° puesto. Ahora nuestra meta en cualquier campeonato, sea del mundo, juegos mundiales, panamericanos, siempre se buscará estar en el podio. Da igual el adversario, nuestros atletas han demostrado potencial, tienen nivel, lo que pasa es que tienen que creérselo, cualquiera de ellos puede ganar a un campeón del mundo”.

Por otra parte, la selección seniors, tiene el desafío de sumar o conservar puntos para el ranking mundial “los senior tienen la Premier League en Alemania (8 al 10 sep.) que suma puntos para el ranking, tienen que conservarlos o mejorarlos, pensando en la clasificación para Tokio para acceder al circuito clasificatorio, hay que estar dentro de los 50 primeros”, agrega el marroquí.

Tras la competencia de Alemania, las selecciones cadetes, junior, juvenil y senior realizarán una temporada de concentración, desde el 11 al 22 septiembre, “tenemos una concentración en Marruecos, estarán los mejores del mundo, asistirán los cadetes, junior que se preparan para los Juegos Sudamericanos y para el mundial juvenil y senior”. Tras el concentrado, los karatecas criollos participarán en la tradicional competencia Open Internacional de FEZ, el 23 y 24 en Marruecos”, concluye Driss El Mannani.