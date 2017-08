TC finaliza audiencias públicas y fallaría este viernes sobre aborto en tres causales

Con una participación inédita de organizaciones sociales, representantes de universidades, grupos religiosos y políticos, concluyeron las audiencias públicas en el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de aborto en tres causales.

Este jueves más de 70 expositores se presentaron hasta pasadas las 20:00 horas para así sumar un total de 135 expositores que se pronunciaron sobre la iniciativa, durante estas dos jornadas.

La sesión estuvo marcada por la presentación del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), José Antonio Kast por la Fundación Influyamos, Fernando Atria, por Fundación Chile 21 y representantes de la Universidad Católica del Maule y de Valparaíso.

Para continuar con el trámite, a partir de las 9 de la mañana de este viernes, el Tribunal recibirá a los abogados de los requirentes, senadores y diputados de Chile Vamos, y los órganos constitucionales, ambas Cámaras y poder Ejecutivo, para luego deliberar respecto del proyecto durante la tarde, lo que posiblemente será de conocimiento público.

Los expositores de distintos sectores enfatizaron en la compleja realidad social que implica el aborto y la mirada técnica que debería primar en el TC, respecto de este proyecto que considera tres situaciones específicas.

Óscar Cabrera, abogado de derechos humanos y representante de la organización O’Neill Institute for National and Global Health, explicó que otros países de la OCDE han avanzado a integrar causales por salud psíquica y económica de la mujer que en este proyecto no son considerados. Por lo mismo, sostuvo que se debate sobre un mínimo en cuanto a derechos reproductivos.

Mientras, Patricia Silva, representante del Instituto Igualdad, se refirió a la necesidad de que esta instancia “no se convierta en un obstáculo para avanzar en la promoción de cambios legislativos relevantes para el país”. Asimismo, agregó que “la judicatura constitucional debe ser respetuosa con las decisiones que adopta el legislador porque se trata de un órgano dotado de legitimidad democrática. Este Tribunal no puede convertirse en un legislador negativo”.

Por su parte, la matrona Carolina Antimán, representante de la Fundación Sara Philippi Izquierdo, enfatizó en que la práctica médica ha logrado disminuir significativamente la mortalidad materno-fetal, por lo que no se justificaría aprobar el aborto en causales médicas.

Este jueves, en medio de una actividad la presidenta Michelle Bachelet reafirmó el compromiso del Gobierno con este proyecto que, señaló, restituye el derecho a decidir sobre la maternidad en tres casos límites.

En tanto, durante la tarde se congregaron organizaciones a la salida del TC, en el centro de Santiago, para marchar por el proyecto de aborto y los derechos de las mujeres a decidir, convocada por la Fundación Miles.