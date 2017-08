Aborto: U. de Chile pide al TC apegarse a la Constitución

P. López y C. Medrano |Viernes 18 de agosto 2017 12:09 hrs.

“Se intenta confundir a la ciudadanía sobre el objeto de la discusión, ésta no es una discusión entre abortistas y no abortistas, el TC existe para determinar si un proyecto de ley se apega a la Constitución o no”, señaló el Decano de la Facultad de la Universidad de Chile, Davor Harasic, quien durante la jornada del jueves, expuso a nombre de nuestra Casa de Estudios los fundamentos por los cuales se considera que esta iniciativa se apega a la actual Carta Fundamental.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad académica, agregó que “la Constitución establece que el nasciturus es objeto de protección pero se le considera persona desde el momento del nacimiento, por eso desde 1930 está regulado cierto tipo de aborto. Esa es toda la discusión”.

En esa línea el abogado considera que “cuando se habla de los niños Down y otros casos, no tiene nada que ver con la discusión que se está dando, que es determinar si procede despenalizar, según la Constitución, el aborto bajo tres causales graves”.

Para Davor Harasic, en caso de rechazar el proyecto, el Tribunal Constitucional estaría sobrepasando sus facultades “si el TC dijera que en este caso no procede despenalizar el aborto se estaría atribuyendo una facultad que el régimen democrático no le ha dado. Frente a la situación actual que en el inciso primero la Constitución protege al nacido, en el inciso segundo al nasciturus, al Tribunal solo le cabe declarar que ésta ley es constitucional”, señaló.

Respecto del argumento presentado por los opositores al proyecto, sobre que el Estado tiene la obligación de proteger al que está por nacer, el abogado señaló que eso no está en discusión, pero que es un tema diferente al que se está debatiendo “al decir el inciso segundo del artículo primero del 19 que se debe proteger la vida del que está por nacer, no está diciendo que se debe impedir el aborto, insisto, la ley de 1930 sería inconstitucional en ese caso y los servicios de salud han estado aplicando el aborto terapéutico desde entonces. Lo que está diciendo es protejan esta vida futura, es lo único que está diciendo, no está diciendo ‘cómo’ la protejan”, explicó.

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, reconoció que actualmente el Tribunal está dividido entre ministros que tienen una postura valórica conservadora y otros que son más liberales, pero insiste en que si el fondo de la discusión fuera un debate entre abortistas y no abortistas, el lugar para dirimir esa pugna debe ser otro.

Finalmente Harasic señaló que “aunque suene cliché, es evidente que si los hombres fuesen los que se embarazaran este tema ya estaría legalizado hace tiempo” y añadió que “algunos dicen que el ser que está en el vientre de la madre es una persona y eso se puede discutir, pero el TC no es el lugar para hacerlo”.