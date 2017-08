Dos nuevos nombres serían vetados por Goic en la DC para parlamentarias

Esta mañana la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, declaró que había dos nuevos casos de nombres que serían vetados en sus aspiraciones electorales, por razones éticas.

En entrevista con el programa “Esto no es Plaza Italia” de radio Oasis, la senadora por Magallanes no quiso entregar los nombres de los afectados, sin embargo, dejó a entrever que se trataba de aspirantes al Parlamento.

Desde la Falange aseguraron a Diario y Radio Universidad de Chile que se trataría de dos personas que buscan representar a La Araucanía, pero siguiendo la línea de la presidenta de la colectividad, prefirieron no revelar nombres ni cargos de los afectados.

De concretarse, tres serían los candidatos rechazados por el partido, pese a que Ricardo Rincón sigue intentando revertir la prohibición de competir impuesta por la mesa de la DC.

El estándar ético por el cual están zanjando la lista de competidores fue elaborada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien hace algunos días entregó un documento guía para revisar las faltas a la norma, texto aprobado por el pleno del Consejo Nacional de la DC.

Carmen Frei desiste de competir por un cupo al Senado

Desde la Democracia Cristiana lamentaron la decisión de la ex senadora Carmen Frei de no postular a un cargo en el Parlamento, aduciendo que el contexto político actual, sumado a la imposibilidad de desplegar un trabajo de campaña más intenso, hacen desde su punto de vista inviable acometer una carrera al Congreso.

El ex secretario nacional de la DC y actual asesor del Ministerio del Interior, Víctor Maldonado, señaló que la ex senadora además les planteó que no quería aparecer ante la opinión pública como aprovechando la figuración que ha tenido luego que la justicia planteara que su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado.

Por otro lado, Maldonado descartó que la decisión de Carmen Frei pudiera provocar algún desbarajuste en las plantillas parlamentarias, ya que aún no le habían asignado ninguna circunscripción o distrito.

“Ella cree que el protagonismo que ha tenido por la posición que siempre ha tenido por la muerte de su padre, no tiene que ser confundida con que haya estado haciendo todo eso para tener figuración y después postularse, eso es lo que no quiere que pase. Nos parece muy atendible, no hay nada qué hacer”.

En tanto, el diputado de la DC Fuad Chahín junto con lamentar la decisión tomada por la ex senadora, planteó que pierden la posibilidad que una mujer se integre a las listas parlamentarias del partido, situación que reconocen al interior de la Falange, les puede traer problemas a la hora de cumplir con la asignación de cuotas para las plantillas del partido para las elecciones de noviembre.

“Nosotros necesitamos, efectivamente, llevar más candidatas al Congreso, creo que es muy importante tener más mujeres que puedan asumir este enorme desafío, además mujeres con la trayectoria, pero además con el compromiso y con el ejemplo, también de perseverancia de Carmen Frei. Ella es una mujer no sólo con experiencia política, sino que también con un testimonio de vida, ella fue fundamental en no bajar los brazos, por ejemplo con la investigación de su padre” enfatizó.

Desde la DC han planteado que aún les faltan cinco candidatas para cubrir los cupos senatoriales, razón por la cual deberán recurrir a candidatas sin experiencia parlamentaria.