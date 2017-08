Algunas claves para no perderse en SANFIC13

SANFIC13 se organiza en varias secciones que incluyen tres de competencias: Competencia Internacional y Competencia de Cine Chileno, ambas de largometraje, y la Competencia Cortometraje Talento Nacional. La Competencia Internacional cuenta con nueve producciones: “Autumn, Autumn” (Corea del Sur), de Jang Woo-jin; “La familia” (Venezuela-Chile-Noruega), de Gustavo Rondón Córdova; “La novia del desierto” (Argentina-Chile), de Valeria Pivato y Cecilia Atan; “Los territorios” (Argentina-Brasil), de Iván Granosvky; “Makala” (Francia), de Emmanuel Gras; “No intenso agora” (Brasil), de João Moreira Salles; “Porto” (Portugal-Estados Unidos-Francia-Polonia), de Gabe Klinger, “Resucitando a Hassan” (Chile-Canadá), de Carlo Guillermo Proto; “Verano 1993” (España), de Carla Simón. Mientas que la Competencia de Cine Chileno presenta ocho largometrajes, cuatro de ellos son premieres mundiales: los documentales “En tránsito” de Constanza Gallardo Vásquez; “Jaar, el lamento de las imágenes” de Paula Rodríguez Sickert; “Robar a Rodin” de Cristóbal Valenzuela, y la ficción “Sapo” de Juan Pablo Ternicier. Las otra cuatro películas chilenas en competencia tendrán su estreno nacional en SANFIC: “El color del camaleón” de Andrés Lübbert; “La madre, el hijo y la abuela” de Benjamín Brunet; “La memoria de mi padre” de Rodrigo Bacigalupe Lazo y “Reinos” de Pelayo Lira.

Además de las competencias SANFIC se caracteriza por sus diversas actividades paralelas, entre ellas SANFIC Familia y SANFIC Educa que trae películas procedentes de países como Alemania, Austria, Francia y Noruega para público infantil y juvenil. SANFIC Educa se desarrollará de manera gratuita entre el 22 y 25 de agosto -previa inscripción en educacion@corpartes.cl- ofrecerá actividades para los niños y jóvenes, a través de Cápsulas Educativas, Ficha de Arte, Cuaderno Educativo y Talleres Creativos. SANFIC Familia se llevará a cabo entre el 21 y 27 del mismo mes. En total son seis las películas a exhibirse en ambas categorías: “La tortuga roja”, “La vida de Calabacín”, “A la misma altura”, “Chico fantasma”, “¡Pucha!” y “Stefan Zweig: Adiós a Europa”.

Una sección destacada de la programación de SANFIC 13 es Visiones del Mundo, allí se presentarán documentales como “76 minutos y 15 segundos con Abbas Kiarostami” dirigida por Seifollah Samadian (Iran); Avería de Philip Scheffner (Alemania), “Cheques Matta” de Leo Contreras Barahona (Chile), “Chavela” dirigida por Catherine Gund y Daresha Kyi (Estados Unidos, México y España) y “El vendedor de orquídeas” de Lorenzo Vigas(Venezuela-México). También en esta sección se incluyen las películas de ficción “Generación lobo” de Christian de la Cortina (Cánada) y donde actúa el chileno Sergio Hernández; “La posesión de Altair” de Víctor Dreyre (México); “La valija de Benavidez” filme argentino de Laura Casabé; “Casa sin techo” de Soleen Yusef (Alemania – Suiza); “El invierno” dirigida por Emiliano Torres y protagonizada por el destacado actor, director y dramaturgo chileno Alejandro Sieveking (Argentina-Chile); “El vigilante” (México), de Diego Ros y “Todo lo demás” de la directora mexicana Natalia Almada. La sección Visiones del Mundo también tiene un espacio llamdo “Matices del humor”, que está compuesto por “Kissing?” cinta griega de Yannis Korres, “People that are not me” de Hadas Ben Aroya (Israel) y “Stanley a Man of Variety” cinta inglesa dirigida por Stephen Cookson y donde el conocido actor Timothy Spall interpreta a 16 personajes distintos.

Otra de las secciones de SANFIC a destacar es “Maestros del Cine”, que estrena en Chile los más recientes trabajos de prestigiosos realizadores. En esta edición se exhibirán: “El otro lado de la esperanza” de Aki Kaurismäki (Finlandia); “El seductor” filme con el que Sofia Coppola obtuvo el premio a mejor dirección en Cannes pasado; “El viajante” de Asghar Farhadi (Francia – Irán); “Good Time” de Josh Safdie y Benny Safdie (Estados Unidos); “Graduación” de Cristian Mungiu (Francia, Rumania y Bélgica); “I am not your Negro” de Raoul Peck (Estados Unidos); “In the Fade” de Fatih Akin (Alemania); “La mujer del animal” del colombiano Víctor Gaviría; “La región salvaje” de Amat Escalante (México); “Paraíso” de Andréi Konchalovski (Rusia); “Personal Shopper” de Olivier Assayas (Francia); “Take Me Home” de Abbas Kiarostami (Irán); “The Day After” de Hong Sangsoo (Corea del Sur); la ganadora de la Palma de Oro este año en Cannes, “The Square” de Ruben Östlund, co producción de Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca y “Una serena pasión” filme ingles inspirado en la vida de Emily Dickinson y dirigida por Terence Davies.

En la programación de SANFIC13 también se incluye un Foco Español con recientes producciones hispanas, que incluyen algunos títulos nominados y distinguidos en los Premios Goya: “Demonios de tus ojos” de Pedro Aguilera; “El olivo” de Icíar Bollaín; “En el mismo barco” de Rudy Gnutti; “La próxima piel” de Isaki Lacuesta e Isa Campo y “La puerta abierta” de Marina Seresesky. Este Foco incluirá también un clásico de la cinematografía mundial: “El ángel exterminador” de Luis Buñuel.

Además, el festival incluirá funciones especiales de la película chilena “Amereida” de Javier Corre; “El cine alemán, ese amor maldito” de Dominik Graf y Johannes F. Sievert; “Nada pertenece a la memoria” dirigida por José Luis Torres Leiva a partir del testimonio de una figura esencial del cine chileno, Pedro Chaskel, la alemana “To be a Teacher” y “La cordillera” co producción de Argentina y Chile dirigida por Santiago Mitre y que será la encargada de abrir el festival.

Otra característica de SANFIC es su potente área de industria en donde se desarrollan diversas actividades que permiten el contacto e intercambio entre los diversos agentes de la industria audiovisual, incluyendo directores, productores, distribuidores, agentes de ventas, programadores de festivales nacionales e internacionales, representantes de fondos, entre otros. Las principales actividades que tendrá SANFIC INDUSTRIA son: Work in Progress Latinoamericano, Santiago Lab, SANFIC NET y Premio Kinêma, que entrega la Comisión Fílmica de Chile.

Y finalmente, SANFIC13 dispondrá de la sección “Shoot the Shooter”, que contará con trabajos audiovisuales de la reconocida artista internacional Yoko Ono, enmarcados dentro de la exposición “Yoko Ono: Dream Come True”, que se realiza en CorpArtes hasta el 22 de octubre.

Las exhibiciones van hasta el domingo 27 de agosto y serán en CineHoyts Parque Arauco y La Reina, Fundación CorpArtes, Cineteca Nacional y Cine Radicales. La entrada general tiene un valor de $3.000, y existen abonos para estudiantes y tercera edad $9.000 (5 entradas), y abonos para público general $12.500 (5 entradas).