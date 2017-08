Señor Director:

Realmente mi intención no es victimizarme, pero me he sentido discriminada por mi origen y por mi entorno. Para aquellas personas que han tomado la decisión de no aceptarme o no tolerarme les digo que yo no elegí esta vida, injustamente tuve mayor suerte al poder recibir una educación de calidad. No es mi culpa que en mi casa no falte la comida, tampoco lo es que yo sí tenga acceso a una buena salud y tú no lo tengas.

Apenas tengo 17 años, no es mi culpa haber tenido más oportunidades que tú, es culpa del sistema, que yo no creé, que tú no creaste, que debemos cambiar, pero para hacerlo debemos trabajar juntos en ello, escúchame, quiéreme, respétame, valórame y te prometo que yo lo haré contigo, no me odies sin conocerme.