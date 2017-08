Â¿Solo una anÃ©cdota?

Señor Director:

(Lo que cuento) podría ser tan sólo anecdótico.

Un Carabinero de Cartagena cursa una infracción a conductora por transitar con Revisión Técnica vencida. Retiene carnet de conducir y certificado de Revisión Técnica. Luego de pagada la multa, el Juzgado de Policía Local devuelve sólo la licencia. La Revisión Técnica no les llegó.

En la Comisaría aseguran haberla enviado, en el Juzgado insisten que no.

Cuando se quiere sacar la nueva revisión se le obliga ir la planta de origen. Por suerte era Melipilla. ¿Y sí hubiese sido en Arica o Punta Arenas?

Mientras, Carabineros y el Juzgado de Cartagena se acusan mutuamente pero el documento definitivamente no apareció.

Alejandro Iglesias.