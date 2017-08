Giorgio Jackson reconoce que crisis del Frente Amplio afectará en su votación

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, negó que exista una crisis al interior del Frente Amplio.

En entrevista con La Tercera el líder de RD aseguró que la disputa por los cupos parlamentarios en el Distrito 10 abrió un flanco de críticas hacia el joven conglomerado que estaría aprendiendo a solucionar este tipo de disputas políticas.

Pese a reconocer el mal manejo público del enfrentamiento con Alberto Mayol, no se mostró de acuerdo con la forma en que se ha hablado del grupo político: “No creo que sea justo ni válido comparar las discusiones propias del ejercicio y disputa del poder con formas de resolución, en este caso, colectivas o que sea asimilable a la forma de enriquecerse a través de la política, la forma de asegurar privilegios a empresas o la corrupción”.

En la conversación, Jackson insistió en que no existe quiebre en el Frente Amplio: “No ha habido un quiebre, si no, no habría salido el Frente Amplio ayer a celebrar una resolución de un conflicto. No es desconocer el conflicto, pero en ningún caso esto se quiebra. Si se quebrara, no estaríamos hoy remando para el mismo lado”.

El diputado también analizó las consecuencias públicas de la discusión iniciada por un mensaje de Whatsapp: “Sé que esto va a influir en mi votación”, dijo anticipándose a los resultados de noviembre.