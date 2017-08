Profesores inician caminata de tres días en rechazo a proyecto de desmunicipalización

Dirigentes del Colegio de Profesores iniciaron este martes una marcha de tres días desde Santiago hasta la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, mientras en la comisión de Hacienda del Senado se vota el articulado del proyecto de ley sobre Nueva Educación Pública.

Según los representantes del Magisterio, la denominada “Marcha por la Decencia”, tiene como objetivo levantar los temas éticos y de fondo sobre desmunicipalización, mientras en el Parlamento se discute el proyecto de ley sobre Nueva Educación Pública.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, precisó que el jueves solicitarán una reunión con los senadores. Según el dirigente, el proyecto no modifica el sistema de financiamiento de la educación, además deja sin resolver la deuda que mantienen múltiples municipios del país con cientos de docentes.

“El sistema de financiamiento de la nueva educación pública no se modifica, por lo tanto, se va a seguir financiando con esta lógica de mercado que ha producido un daño muy grande, porque obliga a competir con los privados para captar clientes. No puede ser, es inaceptable que haya un proyecto de ley que establece el traspaso de 100 mil profesores, sin que se resuelvan las deudas con el anterior empleador, porque lo que origina en la práctica una deuda impagable, una deuda histórica dos, evidentemente si no se resuelven las deudas que hoy día tienen los municipios y pasamos a un nuevo empleador, eso va a ser incobrable en el futuro”, argumentó.

Mario Aguilar reafirmó su oposición al acuerdo que senadores de la Nueva Mayoría habrían llegado con parlamentarios de Chile Vamos, con el fin de evitar una eventual objeción al informe financiero de la desmunicipalización.

Actualmente el articulado del proyecto de Nueva Educación Pública se vota en la Comisión de Hacienda del Senado, donde dicho pacto ha sido rechazado además por el parlamentario socialista Carlos Montes. El también presidente de la Comisión, indicó que se está trabajando en revertir varios puntos de la iniciativa que, precisó, desvirtúan el sentido del proyecto.

“Creo que vamos a terminar este miércoles de votar el articulado, tratando de revertir las indicaciones que no me gustan como se plantearon. No nos gusta que el próximo gobierno sea juez y parte, porque serán ellos quienes decidan si lo terminan o no, y eso no lo debería hacer el mandato siguiente. Respecto a los plazos de implementación de la ley me parece más razonable el año 2021 que el 22, además, desde mi punto de vista, esto de que una municipalidad puede pedir postergar, también establecimos que aquellos que puedan pedir anticipar, puedan hacerlo”, subrayó.

Mientras, la Asociación Chilena de Municipalidades afina detalles con representantes del Consejo de Defensa del Estado para que los defienda frente a las demandas por no pago de la Subvención Adicional Especial (SAE) a profesores. Son cerca de 128 las autoridades comunales demandadas por los docentes por el no pago del bono SAE y del bono proporcional.

Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, reafirmó que esos dineros fueron entregados a los profesores.

“Esta es una demanda injusta que hacen los profesores, estamos convencidos que no es solamente una cuestión de voluntad, ya se cancelaron esos recursos, porque cuando uno recibe la Subvención Regular Base por parte del Mineduc, los fondos que uno obtiene como municipio no alcanzan a cubrir ni siquiera sueldos de los docentes y remuneraciones de los asistentes de la educación, entonces mal podría pensar que tenemos una deuda con los profesores, sólo es un subterfugio administrativo”, detalló.

Cabe destacar que después de finalizar la marcha a Valparaíso, el Magisterio conmemorará el jueves 31 de agosto el Día Nacional de la Deuda Histórica, como un gesto de apoyo para los profesores jubilados que desde 1981 demandan el pago de bonos que el Estado desconoció con la municipalización de la educación pública.