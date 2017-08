Diputado PPD cuestiona voluntad política del Gobierno en proyecto de migración

El diputado del PPD y miembro de la Bancada Migrante aseguró que si el Gobierno ingresa por el Senado el proyecto de Ley de Migración para su tramitación legislativa, denotaría falta de voluntad política de su parte para que la iniciativa vea la luz antes que termine su administración: "Esto es como ser avestruz o sea meter la cabeza debajo de la tierra y no ver lo que está ocurriendo alrededor".

Crecientes rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno el proyecto de Ley de Migración por el Senado y no por la Cámara, ha encendido las alarmas entre algunos diputados frente a la posibilidad de que su legislación se vea entrampada en la Cámara Alta, dada la la gran cantidad de proyectos que están analizando en la actualidad.

Es por esto que el diputado del PPD e integrante de la “Bancada Migrante”, Ramón Farías señaló de manera enfática que si el Gobierno no quiere que la ley vea la luz en lo que resta de su administración, “hay que mandarlo con el Senado”, dada la mayor lentitud que muestra esta instancia para revisar las iniciativas de ley, por la menor cantidad de parlamentarios que posee y por la carga de trabajo que tienen, señala Farías.

Además, desde su punto de vista, si el proyecto es finalmente ingresado por el Senado, esto reflejaría una falta de voluntad política de parte del Gobierno, al mismo tiempo que planteó que en la comisión de Gobierno Interior están terminando el proyecto que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, con lo cual quedarían con agenda abierta para revisar la Ley de Migración.

“Podría denotar que no hay claridad respecto de la urgencia de legislar en torno a la migración, porque como lo dije en algún momento, esto es como ser avestruz o sea meter la cabeza debajo de la tierra y no ver lo que está ocurriendo alrededor. Hoy la gran cantidad de inmigrantes, sobre todo que están llegando desde Haití, desde Venezuela, ellos vienen y quedan aquí no digamos que desprotegidos, pero si tuviéramos una buena ley de migración, la situación de ellos sería distinta”.

En tanto, el diputado de la DC Claudio Arriagada, también integrante de la Bancada Migrante, prefirió desdramatizar esta situación y, por el contrario, considera que la Cámara Alta incluso puede ser más ágil en su tramitación, además que todo depende de las urgencias que le imprima el Ejecutivo.

“Yo creo que el envío del proyecto por parte de la Presidenta, la firma del proyecto, ya es una demostración de la voluntad política de enfrentar este tema. Ahora, por dónde entre, si entra por el Senado, precisamente lo que resuelve es más agilidad ese envío, entonces yo no creo que sea un proyecto que se vaya a entrampar mucho tiempo, así que no le veo el inconveniente”.

Recordemos que el proyecto de Ley de Migración establece, entre otros cambios, que los inmigrantes tendrán derecho a la no discriminación, acceso a la salud y a la reunificación familiar. Asimismo, el cuerpo legal plantea que los migrantes que estén bajo el permiso de residencia temporal podrán optar a la residencia definitiva luego de transcurridos dos años.