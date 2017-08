“Guayasamín en Chile”: La historia de un retrato azul

A finales de los años 60 el maestro ecuatoriano Oswaldo Guaysamín visitó al ex presidente Eduardo Frei Montalva en Viña del Mar. Durante el encuentro el artista decidió retratar al ex mandatario, al mismo tiempo que le donó once grabados que hoy son parte de una exposición que además reúne 57 imágenes del pintor pertenecientes a la serie "La edad de la ira".

En 1969 el pintor Oswaldo Guayasamín fue invitado por el presidente Eduardo Frei Montalva al Cerro Castillo en Viña del Mar. La cita se enmarcaba dentro de las actividades que el artista había agendado a raíz de la exposición que recientemente había sido inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, nada hacía presagiar que durante el encuentro Guayasamín tomaría la determinación de retratar al ex mandatario.

El resultado fue un cuadro en el que el ex presidente aparece concentrado, mirando el horizonte en un fondo azul. “Lo interesante de esta obra es que Guayasamín se demoró sólo dos horas en realizarlo. Además, está en azul, porque el presidente estaba en una terraza. Otro detalle es que Guayasamín quiso retratar al presidente no como un funcionario público, sino como persona, como hombre. Por eso, si uno ve este cuadro no va a encontrar una banda presidencial, sino más bien la mirada profunda, contemplativa y observadora de Eduardo Frei”, comenta sobre la obra Maite Gallego, subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, entidad que hoy conserva esta pieza.

Sin embargo, esto no fue todo. Esto, ya que luego del encuentro el artista decidió donar al ex mandatario once grabados pertenecientes a la serie La edad de la ira, colección creada en los ‘60 que retrata la angustia de esos años frente a la Guerra Fría. “Esta serie Guayasamín la hizo pasando en la guerra, en los problemas de Latinoamérica. Por ejemplo, está todo el tema de la bomba atómica”, dice al respecto Maite Gallego.

Actualmente, estos trabajos son presentados en la Fundación Cultural de Providencia en Guayasamín en Chile: 1969, exhibición que se suma a Orbe novo decades, muestra que da a conocer las obras que el artista realizó en el marco del quinto centenario del descubrimiento de América.

Entre estas últimas piezas destacan 40 aguafuertes y 17 litografías firmadas a color que ilustran pasajes del libro Orbe novo decades, texto escrito por Pedro Martín de Angleria a principios del siglo XVI que narra los acontecimientos ocurridos en el “Nuevo Mundo” luego del arribo de los españoles.

Coordenadas

Fechas: Hasta el primero de septiembre.

Dirección: Nueva Providencia 1995.

Horarios: De martes a sábado de 11:00 a 19:00 horas.