Yo La Tengo vuelve a Santiago para sumarse a Fauna Primavera

Los estadounidenses Yo La Tengo acaban de ser confirmado para la séptima versión del Festival Fauna Primavera, que se realizará el próximo 11 de noviembre en el Espacio Broadway.

El evento ya había anunciado un cartel que incluye a Phoenix, Iggy Azalea y Seu Jorge, entre sus nombres principales, pero ahora acaba de sumar al grupo encabezado por Georgia Hubley e Ira Kaplan.

Será la cuarta ocasión en que la banda, uno de los principales nombres de la música alternativa norteamericana de las últimas décadas, llegue a Santiago. Lo hicieron por primera vez en 2001, con un concierto en el Teatro Novedades, y luego visitaron la capital en 2010 (Festival Maquinaria) y 2014 (Teatro La Cúpula).

Esta vez, llegarán con Stuff like that there (2015) como su disco más reciente, en que repiten el ejercicio de Fakebook (1990) y, además de canciones inéditas, reinterpretan a otros músicos y algunas de sus propias composiciones.

La programación de Fauna Primavera también incluye a The Black Angeles, Claptone, Neon Indian, Matías Aguayo y Nova Materia, entre otros.