Premio Nacional de Ciencias 2017: Falta mucho para ser desarrollados en esta área

Este jueves el Ministerio de Educación otorgó el Premio Nacional de Ciencias Exactas al académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Guido Garay.

Garay es Doctor en Astronomía de la Universidad de Harvard y ha sido becario del Observatorio Interamericano Cerro Tololo y del Observatorio Europeo Austral (ESO), desempeñándose actualmente como académico de nuestra casa de estudios.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el galardonado abordó su trabajo en el área de la Astronomía, la que asegura “es una ciencia privilegiada en nuestro país”.

En esa línea el académico e investigador manifestó que “gracias a que tenemos un 10% de tiempo asegurado para los astrónomos chilenos nos estamos destacando porque estamos haciendo ciencia de fronteras”.

Sin embargo, Garay advirtió que aún quedan desafíos pendientes: “Falta mucho porque hacemos buen uso, pero para hacer el mejor uso de ello, necesitamos crecer en número de académicos en Chile y no hay en el país los recursos para llegar a ese número de académicos, alrededor de quinientos, por ahora somos cien. A mí me habría gustado que desarrolláramos más las ciencias y tecnologías” enfatizó.

En ese sentido, el astrónomo apuntó a las nuevas generaciones de estudiantes que se interesan en esta disciplina, y llamó a las autoridades a invertir en nuevos científicos.

“Las nuevas generaciones están interesadas en la astronomía, tenemos muy buenos estudiantes, el problema es cuando salen al extranjero y quieren volver a Chile no pueden, entonces no es en ellos en los cuales hay que mirar, sino que en las autoridades, en poder invertir en traer más científicos, no solamente en astronomía para Chile”.

Guido Garay señaló además que “la primera cosa que hay que hacer es tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Yo creo que teniendo ese ministerio y el Gobierno aportando recursos vamos a poder empezar a soñar a ser un país desarrollado en Ciencia y Tecnología”.

Respecto a la voluntad para sacar adelante esta iniciativa, el investigador se manifestó confiado en que “hay un consenso en que se debe tener mejor ciencia y tecnología en el país”.

El académico agradeció a la Universidad de Chile por su rol público y su formación académica, lo que lo ha tenido por treinta años haciendo investigación en sus aulas.