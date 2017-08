Aborto: veredicto del TC estipularía que persona está sujeta a derechos desde el nacimiento

La semana pasada el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos presentados por Chile Vamos y en un “fallo histórico” dio luz verde al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, sin embargo, recién este lunes se dará a conocer en detalle el documento de sesenta páginas que oficializa la decisión de los ministros.

Establecer los derechos de una persona desde el nacimiento y la objeción de conciencia son dos temas claves que se argumentarán durante la jornada.

Según consignó el diario El Mercurio, en el documento redactado se señala que se es una persona sujeta de derechos al nacer y no desde la concepción, como planteaban grupos opositores a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Inmediato con eso, se argumentaría que “la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución“, ya que es inconstitucional debido a que transgrediría la libertad de asociación, autonomía de los profesionales y la libertad de culto.

Para el secretario general del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, el detalle del fallo es complejo, ya que antes de ser publicado deberá ser consensuado por todos los integrantes del organismo.

“Los integrantes tampoco la tienen tan clara, porque van a tener consensuar la redacción en un tema que no es sencillo, en función de lo que se estipule hay que reunir los votos, ellos ven la redacción y ahí deciden si adhieren o no, hay temas que son complicados y que no están claros, la objeción de conciencia es uno de ellos”, argumentó.

Respecto del adelanto del fallo del TC, que definiría que se es persona desde el nacimiento, a juicio del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, esto confirmaría lo que está estipulado en el Código Civil y Penal, sobre que una persona tiene derechos a partir desde dicho momento y no antes.

Bassa, indicó que el eventual veredicto confirmaría una lectura laica y no tomaría en cuenta los argumentos filosóficos o religiosos de quienes aseguran que un individuo lo es tal desde la concepción.

“Lo que haría esta sentencia es zanjar una discusión que para los efectos del Estado es súper relevante, va en la línea coherente que marca la legislación civil y penal, en el sentido de confirmar que la persona es persona, que tiene existencia legal desde su nacimiento, más allá de las discusiones filosóficas o religiosas que pueda haber respecto al estatuto moral del que está por nacer”, subrayó.

Sobre el capítulo objeción de conciencia, si será institucional o personal, respecto de la ley de aborto en tres causales, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches admitió que existe preocupación de que una posible alta objeción, individual y de entidades, pueda limitar la aplicación de la norma.

La dirigenta del gremio, que cuenta con más de 20 mil asociados, agregó que también existe temor sobre la decisión médica, que sea objetor en el sistema público y no lo sea en lo privado; impulsado principalmente por fines lucrativos.

“Queremos hacer este levantamiento, vamos a hacer un seminario a cargo de nuestro departamento de ética con la Sociedad Chilena de Ginecología, para poder tratar el tema de la objeción de conciencia, que los médicos participen con total seriedad y después de eso hacer un catastro sobre las posturas, tener el número, porque yo creo que la implementación de la ley va a partir en diciembre”, recalcó.

Por su parte, el abogado constitucionalista DC Patricio Zapata, manifestó estar confiado en que el TC visará la objeción de conciencia institucional, idea que fue defendida por la Universidad Católica y que finalmente será zanjada, dada a conocer este lunes a eso de las 10 de la mañana por el organismo.

Zapata, criticó finalmente al presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, quien estaría detrás de la redacción del documento, el que también habría impulsado la definición referida a que se es persona desde el nacimiento.