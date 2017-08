Roller Balllen, el maestro de la tradición del blanco y negro

No hay parámetros claros para definir la obra de Roller Ballen, fotógrafo norteamericano que en 1982 decidió quedarse a vivir en Suráfrica. Esto, ya que en su trabajo los elementos pueden incluso pertenecer a un mundo surrealista: hay ratas, hombres semidesnudos, mujeres enmascaradas y un blanco y negro constante. Cada uno de sus personajes proviene de otro sitio. Lo mismo con los escenarios que parecieran pertenecer a una tierra lejana.

Sin embargo, según el artista, todo tiene que ver con generar emociones y un impacto psicológico más que político. Según comenta, en su caso, nunca hay fotografías predeterminadas. Por el contrario, todo va ensamblándose de manera espontánea.

¿Por qué decidió realizar todo su trabajo desde Suráfrica? ¿Qué encontró allí?

Cuando era joven, en 1974, fui en auto a Ciudad del Cabo y volví en 1982 allí. Me pareció un buen lugar para hacer exploraciones. Yo entonces me desempeñaba como geólogo y desde entonces he tomado fotografías allí. Mi esposa es de ese lugar.Mis niños están allá. Todo mi trabajo. Ya llevo casi 35 años establecido allí.

En más de una ocasión ha dicho que su trabajo no es político sino psicológico, ¿por qué tomar esa determinación al momento de crear las imágenes? ¿Por qué tomar esa postura?

Las fotos tiene la tendencia de llegar a la mente de las personas y, finalmente, el público puede sentir psicológicamente el paisaje. Entonces, pueden llegar a localizarlo. Tú puedes reconocer las imágenes que yo tomé hace 20 años. Puedes decir de qué lugar específico se trata. Además, siempre espero que la gente pueda decir más cosas de las fotografías, pero si uno usa el concepto político, entonces, uno podría decir que las imágenes son políticas en el sentido que tratan de la gente de los paisajes subdesarrollados.

Y, ¿cómo son tus procesos de creación?Esto, considerando que tu trabajo tiene muchos elementos.

Es muy complicado y, en el fondo, es difícil describir cómo tu mente trabaja. Lo que sí, uno no puede predecir el momento en que va a sacar una fotografía. Eso es imposible ya que las cosas cambian de un momento a otro. Uno no llega al lugar con una idea tan detallada, pero si tengo la confianza de concretar mis proyectos en relación a lo que necesito.

¿Por qué usar el blanco y negro como elemento principal de tu obra?

He estado utilizando fotografías en blanco y negro toda mi vida, pero la verdad, es que se produce una conexión con la naturaleza. Hay un control, algo familiar. La naturaleza allí está anónima. En algunas ocasiones tomé algunas fotos en color. Fue un trabajo bueno, tuve éxito con ellas, pero yo soy maestro de la foto en blanco y negro.