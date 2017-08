Servel desdramatiza fuga de 12 mil militantes

El Servicio Electoral entregó las cifras de la cantidad de personas que presentaron su renuncia durante julio a los distintos partidos políticos de nuestro país, a tan sólo dos meses de que finalizara el período de refichaje para mantener la legalidad de los grupos.

Son casi 12 mil personas las que por distintos motivos dejaron atrás su presencia en los movimientos oficiales, según la información que obtuvo El Mercurio vía Ley de Transparencia.

El problema repercute de manera transversal a todos los pactos de nuestro territorio, aunque la Nueva Mayoría se ve más empobrecida de nombres en relación con Chile Vamos, por ejemplo.

Quienes se vieron más afectados dentro de todo el espectro fue el Partido por la Democracia. La colectividad presidida por Gonzalo Navarrete perdió un total 1.255 militantes el pasado mes.

En segundo lugar, en tanto, figura el Partido Progresista, presidido por Camilo Lagos, quienes perdieron 1.117 militantes.

Pero en el tercer y cuarto lugar vuelve a aparecer el conglomerado oficialista, puesto que el Partido Radical sufrió una fuga de 1.054 personas y la Democracia Cristiana de 991.

Desde los radicales, Ernesto Velasco, presidente de la colectividad, manifestó a Radio y Diario Universidad de Chile que esto no representa una situación crítica, sino que refleja la transparencia del sistema, siendo algo “habitual” dentro del sistema político.

“El sistema es transparente y abierto, las personas pueden en un minuto dar su adhesión a afiliarse a un partido y después retirarse. Hay gente que colaboró para lograr el objetivo de inscribir el partido y eso es perfectamente posible. Es normal que el tema así ocurra”, señaló.

En tanto desde el Frente Amplio, el presidente de Partido Ecologista Verde, Félix González, aseguró que en su colectividad están constantemente preocupados de los militantes que ingresan, puesto que cuando asumieron la dirección del partido en agosto 2014, encontraron una gran cantidad de afiliados irregulares.

Los ecologistas perdieron 938 militantes, la mayor cantidad dentro del nuevo conglomerado. Pese a esto, Félix González también restó dramatismo a la situación, destacando que la mayor cantidad de desafiliaciones se concentre en la Nueva Mayoría.

“No me sorprende que la gran mayoría de las personas que se están desafiliando no proviene de los partidos emergentes, sino de los que tradicionalmente han estado en el gobierno y eso es muy abrumador, en cantidad. Lo que tiene que ocurrir ahora es que todos los partidos sean transparentes. Nosotros somos los únicos que en su página web tienen un banner para que la gente vea si son o no militantes del partido”, dijo a modo de ejemplo.

Desde el Servicio Electoral manifestaron a nuestro medio que la cifra no es significativa y que, además, responde a una situación normal debido a la contingencia acontecida durante los últimos meses. Siendo el refichaje y la posterior competencia de primarias, dos hitos donde la gente se motiva a participar masivamente, o bien, se da cuenta que aparece irregularmente afiliado a alguna colectividad, al momento en que se le impide votar libremente.

Pero además, otra de las incidencias que se dio en el contexto electoral, fue que las personas que decidieron no refichar en los partidos en que militaban, no fueron desvinculados automáticamente, quedando en calidad de suspendidos, para posteriormente ellos oficializar personalmente su desafiliación a la respectiva colectividad.