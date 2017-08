Ediciones Radio U. de Chile presenta memorias del periodista Mauricio Carvallo

Este martes Ediciones Radio Universidad de Chile presentará el libro Memorias de un reportero: reportajes en dictadura, democracia y corrupción del periodista Mauricio Carvallo.

Esta publicación, a diferencia de Hora de Cierre, primer libro del autor, da cuenta de los obstáculos que debió enfrentar el periodista para realizar sus artículos en un contexto donde Internet no era de uso masivo:“En este libro quise mostrar cómo realicé y lo que hubo detrás de cada reportaje. O sea, cómo es trabajar en un país donde no sabes el idioma, donde no conoces absolutamente a nadie, donde no puedes leer los nombres de las calles”, explicó a Radioanálisis el comunicador.

En Memorias de un reportero los temas son variados. En él se aborda la crisis por el canal Beagle, la muerte de la princesa Diana de Gales y la dictadura en Chile, entre otros.

En este sentido, el periodista indicó que el volumen toca hechos contingentes como el de los DD.HH. en Chile. “También tenemos aspectos políticos, por ejemplo, en el libro, repasándolo, me doy cuenta de que Sebastián Piñera, ya en el año 1997 demostró una ambición desmedida por ser Presidente de la República”, apuntó el autor.

Mauricio Carvallo es periodista titulado en la Universidad de Chile y ha recibido cuatro veces el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Durante 17 años redactó el cuerpo de reportajes de El Mercurio. También fundó revista Hoy.

Memorias de un reportero se presentará a las 19:00 horas de este martes 29 de agosto en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia). En la ocasión, el libro será comentado por la periodista Patricia Politzer y el escritor Gregorio Angelcos. La entrada al evento es gratuita.

Al final de la actividad se ofrecerá un vino de honor.