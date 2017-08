Caso Penta: Cardemil pagará $10 millones para suspender proceso en su contra

El ex diputado RN Alberto Cardemil acordó con la Fiscalía el pago de 10 millones de pesos a cambio de la suspensión del proceso que se lleva en su contra por delitos tributarios, en torno al caso Penta.

Cardemil fue formalizado en julio de 2015 por la emisión de dos boletas ideológicamente falsas al grupo Penta, que sirvieron para financiar su campaña senatorial de 2013, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

Este martes se realizó una audiencia de suspensión de procedimiento, donde finalmente se fijaron las indemnizaciones que deberá pagar, 10 millones de pesos, divididos en 10 cuotas, establecerse en un mismo domicilio durante un año y firmar mensualmente en Curicó, lugar donde reside.

Una vez finalizada la sesión, el ex funcionario de la dictadura, Alberto Cardemil, insistió en su inocencia y culpó de los problemas a su equipo de campaña.

“Por una razón procedimental quiero terminar de una vez por todas con este verdadero calvario que han sido estos años, y de esta manera se termina el juicio, el proceso y me quedo tranquilo”, aseveró.

El Fiscal de alta complejidad, Pablo Norambuena señaló que pese a este acuerdo en el caso SQM, el ex subsecretario de Pinochet sigue siendo investigado por la emisión de otras seis boletas presuntamente falsas, emitidas durante el 2014, por un total de 11 millones de pesos.

“La Fiscalía planteó este acuerdo y el tribunal lo aceptó sólo en la medida que se cumplió con la ley e impuestos internos no dio argumentos de carácter legal para fundamentar su posición. Nos parece que es la salida que corresponde respecto de un imputado que colaboró durante la investigación, se comportó de manera veraz y aportó antecedentes relevantes a la causa”, subrayó.

Recordemos que el pasado 26 de julio los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena habían ofrecido la suspensión de este procedimiento a Alberto Cardemil.

En tanto, abogados del Servicio de Impuestos Internos no quedaron conformes con la resolución y expresaron que esperaban una condena y que no se suspendiera el procedimiento para el ex diputado de Renovación Nacional.