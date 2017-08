Las intenciones detrás del Movimiento Democrático Popular de Alberto Mayol

“Quisiera convocar a ustedes a un diálogo en el marco de quienes se sientan interpelados, a la formación de una instancia dentro del FA, cuyo sentido sea definir dos o tres principios articuladores de la izquierda, que sean exclusivos y excluyentes de esta visión política e ideológica”.

Las palabras son de Alberto Mayol y fueron redactadas por el sociólogo a fines del mes de julio con un objetivo claro: sembrar las primeras semillas que verían su fruto en un polo de izquierda al interior del Frente Amplio.

Ayer el actual candidato a diputado por el distrito 10 se acercó un paso hacia ese objetivo. En un correo enviado a las directrices del Frente Amplio, Mayol daba cuenta de la creación de una nueva colectividad bajo el nombre de Movimiento Democrático Popular (MDP) y, al mismo tiempo, solicitaba su ingreso a la Mesa Nacional del conglomerado.

El MDP estará constituido por tres principales fuerzas: Izquierda Cristiana, partido de larga data con historia de oposición en dictadura, Ukamau, movimiento de pobladores de Estación Central y Socialismo Allendista.

Para Mayol no hay intención de hacer un símil entre esta nueva creación y el polo de izquierda, pero sí está consciente de que son algunas fuerzas de izquierda las que han quedado al margen de las zonas influyentes del Frente Amplio: “este partido es una estructura movimentista que busca articular a quienes han estado excluidos. Obviamente hay varias fuerzas políticas asociadas que participaron en el polo de izquierda, pero hay otra que no, así que esa vinculación tiene que ver con elementos programáticos y de contenido que este movimiento reivindica, pero no hay una intención de forjar esto como un símil del polo de izquierda”. “Hay una sensación natural de que había una exclusión de ciertas fuerzas. Coincidentemente -igual hay otras fuerzas que están dentro- eran las fuerzas más de izquierda las que estaban más excluidas”, agregó.

Doris González, del movimiento Ukamau, es la vocera de este nuevo proyecto. La pobladora, candidata a diputada por el distrito 8, concuerda con Mayol en que los sectores de izquierda no gozan del mismo espacio que las ideas reformistas. Al ser consultada sobre si las ideas progresistas han ido cooptando los espacios de toma de decisiones, González es enfática en señalar que cree que es así: “claro que sí. Eso para nosotros es un tema que hay que trabajar. Lo he dicho en un par de ocasiones: para nosotros el Frente Amplio es un espacio que tiene que transformarse en una alternativa política para el pueblo chileno y, en ese sentido, la correlación de fuerzas al interior del FA hoy no es hacia la izquierda o hacia las demandas de las trabajadoras y los sectores populares, sino más bien de las capas medias. Eso no necesariamente es malo, pero expresa sólo un sector de nuestra sociedad”.

La Mesa Nacional del Frente Amplio ha definido como principal requisito el contar con una presencia corroborable en cinco diferentes regiones. Según el correo enviado por Mayol, el movimiento asegura tener militancia en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Rosario Olivares, actual vocera del conglomerado, cree que es positivo que el ex presidenciable haya logrado instalar una fuerza que respalde su proyecto: “nos alegra mucho que estas fuerzas logren nuclearse. Esperamos que la existencia de una orgánica facilite el trabajo conjunto de Alberto como candidato del Frente Amplio y que venga a reforzar los esfuerzos y las miradas de izquierda que ya se encuentran dentro de nuestra organización”.

La Mesa Nacional se reunirá mañana y aprovechará de evaluar la solicitud pero no hay claridad sobre si la decisión se zanjará durante esa misma jornada. También se abre la posibilidad de que la opción se evalúe en el Encuentro Nacional Territorial que el Frente Amplio desarrollará este fin de semana en los territorios de todo el país.