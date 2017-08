Nueva Mayoría profundiza críticas a ministro Valdés por rol en proyecto Dominga

R. Fuentes y C. Medrano |Martes 29 de agosto 2017 19:26 hrs.

Fue a través de una carta que La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) acusó este lunes la existencia de irregularidades y malas prácticas durante la tramitación del proyecto minero Dominga.

En la misiva acusaron al Gobierno de “intervencionismo extralimitado”, ya que sólo se usaron los criterios transmitidos desde la administración central y que en el proyecto no se consideraron materias técnicas, suficientes para poner término anticipado a la evaluación del proyecto, “habiéndose constatado falta de información relevante y esencial para la evaluación del mismo”.

Así lo comentó, el presidente de Anfusea, Francisco Cabrera: “Que esa instancia política se haga cargo de su decisión y no se escude en argumentos técnicos que adornan la determinación, el tema es que cuando se discute y argumenta, hacen como que todo es de carácter técnico, y nosotros estamos por transparentar ese tema, separarlo de la institucionalidad ambiental o eliminar el Comité de Ministros”, argumentó.

A la acusación realizada por los funcionarios del SEA de Coquimbo, se suma el enfrentamiento de opiniones dentro del oficialismo y el cuestionamiento que realizó el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la institucionalidad del Comité de Ministros que rechazó en votación dividida el proyecto calificado por sus detractores como extractivista.

Este martes, la Presidenta Michelle Bachelet dejó clara su posición afirmando que el crecimiento de Chile “debe ir de la mano del cuidado del medio ambiente”. Esto, en la línea de los argumentos del ministro Marcelo Mena, contrario a la iniciativa, y en respuesta a las críticas del equipo económico del Ejecutivo.

Al respecto, la directora de la organización de conservación marina Oceana, Liesbeth van der Meer calificó como insólito el conflicto que se produjo entre los representantes del Ejecutivo por el rechazo a Dominga. “Es un quiebre bien mediático más que real, sabemos que todas las decisiones son conflictivas, este era un proyecto conflictivo, que habría sido rechazado mucho antes si hubiera sido evaluado apropiadamente y eso es lo que hoy día las comunicaciones están tratando de ocultar. Se toma una decisión responsable referida a que no hay línea base, no hay información para evaluar el proyecto, y por eso se rechaza”, subrayó.

En tanto, parte de los diputados de la bancada PPD, partido al que también pertenece el secretario de Estado, Rodrigo Valdés, manifestaron su molestia por las declaraciones del ministro de Hacienda. El parlamentario de la colectividad y presidente de la comisión de Medio Ambiente, Cristián Campos, precisó que Valdés actuó más como representante de los empresarios que del propio gobierno.

“Es lamentable que un ministro critique a otro por la resolución que tomó el Comité. Rodrigo Valdés le está haciendo un daño a la institucionalidad, porque la empresa a cargo no solucionó las observaciones y el daño medioambiental que este proyecto significaba para los que habitan en la zona costera e interior de la región de Coquimbo”, aseveró.

Daniel Núñez: “El ministro Valdés se está extralimitando en sus facultades”

“Es grave que los ministros de Estado cuestionen la institucionalidad porque quiere decir que no están respaldando la autoridad política”, afirmó el diputado comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, quien criticó los cuestionamientos deslizados por los ministros del área económica al rechazo del proyecto minero-portuario Dominga.

Recordemos que luego del rechazo por parte de la instancia gubernamental al proyecto de la empresa Andes Iron, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo que “algunos ministros no tienen el crecimiento entre las prioridades más altas” y agregó que “tenemos que respaldar, no sólo acatar, las decisiones que se toman dentro de la institucionalidad, y eso fue el caso. Eso no significa sin embargo que la institucionalidad esté funcionando bien y en esto tenemos responsabilidad los ministros”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el parlamentario señaló que “molesta cuando son los ministros económicos los que deslizan éstas críticas porque ésta es una decisión que compete a la Presidenta darle conducción. Creo que el ministro se está extralimitando en sus facultades de manera grave y alguien tiene que decirle que no es el Presidente del país”.

En esa línea Núñez agregó que se está fraguando una estrategia para influir en la decisión del Tribunal Ambiental “la empresa ya perdió en la instancia del Consejo de Ministros y la única instancia que le queda es ir a los Tribunales Ambientales, entonces todas las declaraciones van en la línea de decir que se tomó sin tener todos los fundamentos a la mano y desde ese punto de vista me parece que lo que hacen estas empresas es presionar y me parece que ese es un germen de corrupción”, enfatizó.

El parlamentario señaló además que si no se realiza una investigación severa respecto de las acusaciones de presiones hechas por los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, se puede incubar un “germen de corrupción” al interior de la entidad “si eso no se ataca ahora, lo que ocurre después es que esa relación entre los funcionarios y las empresas pasa de un cafecito a un cafecito con un sobrecito en la mesa y eso es lo que hay que evitar a toda costa”, puntualizó.

Sobre la poca presencia que ha tenido la Presidenta en esta discusión, el diputado señaló que “la Mandataria se expresó a través del Comité de Ministros”. En ese sentido agregó que “si los secretarios de Estado continúan por este camino, no queda otra alternativa que alinearlos o sacarlos y que se vayan a buscar trabajo a alguna de las empresas que defienden”.

Daniel Núñez finalizó sosteniendo que “acá no se trata de estar contra la minería, pero no podemos generar minería a costa de crear pobreza, desempleo y matar el medio ambiente”.

Ver aquí la carta de funcionarios del SEA