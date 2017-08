Trabajadores forestales: No respaldamos llamados sediciosos de dueños de camiones

La Confederación Nacional de Trabajadores Forestales (CNF), a través de un comunicado, repudiaron la quema de 35 camiones de la empresa Sotraser el lunes pasado, hecho que calificaron como “acción delictual”, al mismo tiempo que hicieron un llamado a los trabajadores a no dejarse utilizar “por llamados sediciosos de ningún grupo”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el presidente de los trabajadores forestales, Jorge González, recordó que en casos anteriores de ataques incendiarios en otras regiones a camiones, han generado mesas de diálogo con las autoridades y comunidades para lograr trabajar con seguridad.

Por todo esto, es que González apunta a la existencia de operaciones políticas de alto nivel para generar caos e instalar el miedo en la zona, como por ejemplo el audio de whatsapp que ha circulado diciendo que habrá un paro general de camioneros, cuestión que el también consejero de la CUT descartó de plano.

“Por eso nosotros llamamos la atención cuando surge ese audio de un dirigente trucho que no se da a nombrar, no se presenta, nosotros damos la cara (…) él no dice nada más, sino que dice que va a haber un paro general, de carreteras y del alto mando, cuál es el alto mando de ellos no lo sé, pero nosotros llamamos a los trabajadores forestales y a los asociados nuestros, que son gente responsable y que sabe hacer sindicalismo que no los vamos a agarrar no más”.

Los trabajadores forestales plantearon la necesidad que la justicia haga su labor ya que, a su juicio, “todo eso tiene un mal olor que nosotros no queremos juzgar previamente, pero sí decimos que esto no es bueno y que la justicia, la Fiscalía y el Estado de derecho opere bien e investigue”

“También me han llegado mensajes que hay que solicitar estado de emergencia, hay que pedir que el Estado y el Gobierno se hagan parte, con la mayor fuerza posible ¿Qué es lo que están buscando? Yo creo que lo que se busca es generar una situación de caos en un año electoral. Nosotros supimos que en la provincia de Arauco andaban buscando que alguien muriera para generar un levantamiento de la gente, entonces esas son operaciones”.

Jorge González reiteró que no están disponibles para respaldar los llamados “sediciosos” de las confederaciones de dueños de camiones, y que ellos sólo quieren trabajar tranquilos, al mismo tiempo que aseguró que el único terrorista es Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

“Ese presidente, el señor (Juan) Araya, él es terrorista. Él en sus discursos, en sus salidas en televisión siembra miedo en la gente. Si hay un terrorista, él puede ser, pero nosotros no lo vamos a comprar, nosotros somos dirigentes de muchos choferes, yo no puedo hablar a nombre de todos porque creo que hay gente que puede ser engañada, pero creo que lo que es transporte de carreteras (…) nosotros hemos hecho el llamado a que no se presten a esto porque esto es una trampa”.

El presidente de la CNF reiteró el llamado a replicar las mesas de diálogo con la intendencia del Bío-Bío, en este caso con la región de Los Ríos y La Araucanía y así generar un clima de seguridad para los camioneros forestales.

Declaración Pública de Trabajadores Forestales

TRABAJADORES FORESTALES REPUDIAN ATENTADO EN EL SUR, PERO LLAMAN A LA CALMA A LOS TRABAJADORES Y A NO DEJARSE UTILIZAR.

La Directiva de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile (CTF) viene a comunicar a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:

Ante la Quema de 35 camiones forestales, ocurrida en la madrugada de este Lunes 28 de Agosto de 2017, en San José de la Mariquina, por parte de encapuchados armados, en dependencias de la empresa de Transportes Sotraser, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a esta acción delictual, que pretende instalar el miedo y el caos en los habitantes de la zona y la incertidumbre en los trabajadores que dependen de la actividad.

Queremos ser muy claros en señalar, que si bien es cierto repudiamos este atentado, que afecta la propiedad de empresarios forestales, nos parece muy sospechoso, que no hubieran guardias custodiando estas máquinas.

Los empresarios no son los que pierden, pues sus camiones están asegurados, y aunque sean camiones viejos el seguro les repondrà camiones nuevos. Los que si pierden son los trabajadores, que se quedan sin su fuente laboral, por lo tanto ellos son nuestra principal preocupación.

Por lo tanto, esperamos que se investiguen minuciosamente los hechos y se llegue al fondo de la verdad, pues es fácil culpar a grupos mapuches, sólo basta imprimir un papel y dejarlo en el lugar de los hechos. Podríamos estar en presencia de un autoatentado para exigir la militarización de la zona.

También nos preocupa la circulación a través de las redes sociales de un Audio de un supuesto Dirigente Sindical del Transporte, que señala que los empresarios habrían dado un plazo de 48 horas a la Presidenta de la República para que devuelva los camiones quemados y que si no lo hace se realizaría un Paro Nacional con Toma de Carreteras en todo el país.

Somos enfáticos en señalar que los trabajadores forestales no estamos disponibles para respaldar llamados sediciosos de ningún grupo, y que lo único que queremos es trabajar tranquilos. Aspiramos a un trabajo decente, seguro y bien remunerado, donde los principales responsables son los empresarios. No se le puede echar la culpa de todo al Estado.

Llamamos a los Trabajadores del Sector Forestal, a estar tranquilos, a no dejarse engañar ni utilizar, a no reproducir la psicosis del mundo empresarial, que busca hacer pagar costos políticos a la Presidenta y por ende promover la llegada de Sebastiàn Piñera a la Moneda.

Los trabajadores somos responsables y por ende queremos la paz en nuestra patria, promover el Diálogo y NO el Odio, a buscar puntos de Encuentro, que nos permitan continuar avanzando hacia ese Chile Justo y Digno, que nuestro pueblo necesita.

UNIDAD – FUERZA Y LUCHA

PARA LOS TRABAJADORES FORESTALES.

Atte.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Confederación de Trabajadores Forestales de Chile.