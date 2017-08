Ossandón pide “agenda libre” como requisito para reunirse con Piñera

En el mundo de Chile Vamos existe una deuda pendiente de Manuel José Ossandón con el piñerismo, o más bien, la insistencia del sector que apoya a Sebastián Piñera en que el senador que perdió en primarias se reúna con el candidato presidencial del bloque.

Han existido contactos entre los equipos de los respectivos personajes, pero a casi dos meses exactos de que realizaron las elecciones del 2 de julio, no hay señales de un lugar y fecha concreta para que se encuentren ambos representantes de Chile Vamos.

Ossandón sigue con su discurso ambiguo al respecto. En conversación con Radio Universidad de Chile, el parlamentario señaló que hay que preguntarle a Piñera qué tan importante es que se lleve a cabo la reunión, puesto que según él, en las primarias compitieron dos derechas, y fue la del ex presidente la que ganó:

“Yo he cumplido con mi compromiso, me he hecho a un lado y estoy apoyando desde el plano de las ideas, que es donde hay diferencias, eso estoy haciendo. Si alguien quiere que yo vaya a hablar con una agenda libre, no tengo ningún problema”, dijo.

El congresista manifiesta que no sabe si se reunirán, agregando que su interés es mantenerse trabajando como hace habitualmente, expresando sus puntos de vista al interior de la colectividad sin el interés, según él, de crear una facción al interior de Renovación Nacional, partido al cual reingresó hace algunas semanas.

Desde su colectividad, Mario Desbordes, secretario general de RN, pone paños fríos a la situación, asegurando que si el encuentro no se da es por un tema de coordinación. Aunque puntualiza que “todos los apoyos son bienvenidos, ningún apoyo es indispensable”.

“Creo que los dos están con la agenda a full, no tiene mucho sentido estar presionando esa reunión. En lo que a mí respecta, lo del Cote me parece bien, él lleva candidatos a diputado en varios lugares y eso nos sirve mucho. Que se produzca la reunión cuando se pueda. Hace algunas semanas el senador Ossandón entregó una propuesta social a Piñera, y eso también son aportes”, señaló.

Mientras tanto, para no demostrar relaciones cortadas, Ossandón envía documentos a Sebastián Piñera. El congresista manifestó a nuestro medio que pronto enviará un informe con su análisis respecto de cómo está funcionando el país en materia social, donde asegura que los chilenos están cansados y que pueden reaccionar de diferentes formas dependiendo de cómo el Gobierno próximo vaya planteando los temas.

Pero ¿Cuál es la dificultad con sostener una simple reunión y tomarse una fotografía que sirva para la campaña? La candidatura de Ossandón en Chile Vamos fue más que testimonial, su votación fue más alta que la primaria del Frente Amplio en su conjunto.

Si bien Ossandón manifiesta que no pretende armar una facción en RN, cercanos a él dentro del partido, como el concejal de La Florida, Felipe Mancilla, han expresado a nuestro medio que sí existe la intención de armar un referente interno. Por esto, cada movimiento del ex presidenciable es manejado con pinzas.

Pero visto desde la vereda de Sebastián Piñera, el cientista político Kenneth Bunker señala que es fundamental el apoyo de los otros candidatos de las primarias de Chile Vamos para los intereses del ex presidente.

“Piñera sabe que necesita del apoyo de Ossandón si quiere ganar la elección, también el de Felipe Kast. Sebastián Piñera está pegado en el 40%, le ha costado mucho avanzar sobre ese número, entonces Ossandón podría levantar algunos votantes que serían cruciales, lo mismo con Kast. De otra manera no se podría explicar que la derecha supere el 50%”, aseguró.

Dentro de Chile Vamos existe el cálculo, incluso, de la posibilidad de que Piñera gane incluso en primera vuelta si es que recibe el apoyo de Ossandón.

La negociación en donde ambos nombres quieren ganar, aún no cierra.