Un domingo minimalista: Terry Riley debuta en Santiago

A principios de los 60, muchas décadas antes que se popularizaran las raves que duraban hasta el amanecer, Terry Riley protagonizaba sesiones en las que tocaba el armonio desde las diez de la noche y hasta que comenzaba a salir el sol. Eran los años en que estudiaba composición en la Universidad de Berkeley, en California, y tenía como compañero a La Monte Young, otro músico que con los años haría historia.

Parte de esas leyendas se harán presentes este fin de semana en Santiago, cuando el músico de 82 años haga su primer concierto en el país: será el domingo, en el Teatro Nescafé de las Artes, como parte del ciclo Santiago Fusión.

Y será con compañía, porque el pianista estará acompañado por su hijo Gyan, compositor y virtuoso guitarrista, junto al cual mostrará las claves que lo han elevado como uno de los autores más relevantes entre la música minimalista.

“Nada de lo que he hecho en esta vida me ha sido más satisfacción que improvisar canciones con Gyan. Nada de lo que he hecho puede igualar la sincronía intuitiva que hemos compartido muchas veces en el escenario. Gyan entrega un contrapunto brillante a las cadenas y los estados de ánimo de estas piezas. Siempre me sorprende con un virtuosismo que sirve y energiza su invención musical. No podría haber imaginado un mejor matrimonio de mente y espíritu que esta colaboración”, ha dicho Terry Riley sobre la colaboraciín.

Terry Riley se hizo conocido sobre todo a partir de 1964 con In C, una pieza estructurada a partir de 53 frases musicales que los intérpretes repiten de manera libre sobre un pulso constante en la nota Do (C en inglés). El resultado final es un enjambre de ritmo y música que se volvería clave para compositores como Philip Glass, Steve Reich y John Adams, pero también para grupos y solistas de música pop.

El músico también es reconocido por su trabajo con el Kronos Quartet, para el cual ha compuesto diversas piezas de cámara, y su colaboración con el grupo Fluxus, sus experimentos con cintas y sonidos grabados y sus exploraciones en torno al jazz y la música clásica de la India, que conoció a través de Pandit Pran Nath.

Con ese currículum, Terry Riley se presentará este domingo en el Teatro Nescafé de las Artes, en un concierto cuyas entradas tienen valores entre 20 y 46 mil pesos y se encuentran disponibles en el sistema Ticketek y en boleterías del mismo teatro, sin cargo por servicio.

