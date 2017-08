Y el pueblo fue vencido

José Aguirre C. | Cartas al Director |Jueves 31 de agosto 2017 14:45 hrs.

Señor Director:

Se nos dice y se nos repite que hay que celebrar Septiembre como el mes de la patria y probablemente ello debe ser asì para esos chilenos y chilenas que tienen alguna razòn sòlida para sentirse a gusto en el paìs que viven.

Sin embargo, este sentimiento no puede ser compartido por una gruesa parte de nuestra población y en particular sus trabajadores que, como lo decìa Luis Emilio Recabarren ,luchador social de los años 20, no tienen nada que celebrar el 18 de Septiembre salvo recordar que en una fecha parecida del año 1810 unos explotadores hispànicos fueron reemplazados por unos explotadores criollos.

Es verdad que después de Recabarren las cosas parecieron cambiar un poco pues el desarrollo de un potente movimiento social y polìtico hizo pensar a los explotados y a los desprotegidos que a lo mejor esto de la patria significaba algo para ellos . Craso error que nuestro pueblo ha estado pagando cruelmente desde hace 44 años .

Pues a pesar de la consigna faro de los años sesenta y comienzo de los setenta, “el pueblo unido jamàs serà vencido”, nuestro pueblo fue vencido no solamente una sino que dos veces y aùn no termina de pagar el precio secular de sus derrotas.

Derrotado una primera vez por los generales felones y sus FFAA , los trabajadores chilenos fueron derrotados una segunda vez por quienes, Concertaciòn y Nueva Mayorìa, habìan asumido el compromiso de liquidar la herencia de aquéllos y se han transformado en administradores vergonzosos del pinochetismo.

El mes de septiembre no puede ser pues un periodo de regocijos para una mayorìa de chilenos tanto màs cuanto que incluso el recuerdo de nuestros pròceres ha sido pervertido por quienes utilizan sus nombres para legitimar unas FFAA modeladas por el extranjero.

El mes de septiembre es pues un mes funesto que nos recuerda una victoria popular que no durò màs que el tiempo que les tomò a los putchistas para arrojarnos en el precipicio en donde estamos desde el 11 de septiembre.

Si nuestra historia como paìs reparte algún dìa ello serà la obra de una clase trabajadora conciente que sabrà encontrar en el pasado de nuestras luchas sociales las claves de su liberación.