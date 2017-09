No+AFP convoca a nueva marcha este domingo y refuerza llamado a plebiscito

Este domingo, la Coordinadora No+AFP llevará a cabo una nueva marcha nacional exigiendo el fin del sistema de capitalización individual y enfatizando en que, si bien han conseguido que el Gobierno ponga el tema en la discusión política y legislativa, “la solución no va por el camino que el Ejecutivo plantea” con los proyectos de ley presentados.

En este sentido, la vocera de la Coordinadora, Carolina Espinoza, señaló que el Ejecutivo no ha entendido el mensaje de los movimientos sociales sobre los cambios al sistema de pensiones, ya que iniciativas como que el 5 por ciento adicional de la cotización previsional vaya, en parte, a un ente de administración estatal, no es la solución al problema.

“Estamos muy claros que no se ha entendido el mensaje, lo que la ciudadanía en este país ha dicho muy claramente es no más AFP, nosotros queremos terminar con el lucro y el negocio de las administradoras de fondos de pensiones y restituir en Chile un sistema de seguridad social que entregue pensiones dignas, por lo tanto esperamos que no sólo para este domingo 3 de septiembre en que deberemos marchar con mucha alegría, con las familias, pero también con mucha fuerza”.

Además, esta marcha tiene como objetivo reforzar el llamado para el plebiscito del próximo 29, 30 septiembre y 1 de octubre en el cual la ciudadanía podrá optar entre seguir con un sistema de capitalización individual o implementar uno de reparto, votación que se podrá hacer vía online o de manera presencial en locales de votación especialmente habilitados para la jornada.

Sobre este punto se pronunció la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud Fenpruss, Gabriela Farías quien destacó el carácter autogestionado e independiente de este plebiscito

“Nosotros esperamos que sea una masiva declaración de que no queremos más AFP. Nosotros estamos haciendo un llamado, como parte de la Coordinadora, y esperamos que la ciudadanía en general participe de este proceso de plebiscito, que es autogestionado, que nosotros como organizaciones estamos llevando adelante, sin ningún apoyo por cierto, de ningún organismo el Estado ni nada, pero nosotros sabemos que vamos a tener una convocatoria que nos va a permitir enfrentar a las autoridades y mostrarle con fuerza cómo la ciudadanía de verdad está involucrada, y de verdad nos interesa que el sistema de pensiones sea una prioridad”.

Finalmente, desde la Coordinadora No más AFP plantearon su pesimismo respecto del reciente cambio en el equipo económico del gabinete presidencial, ya que creen que no variará el curso que el Ejecutivo ha tomado en el tema previsional, si bien esperan que Nicolás Eyzaguirre sea más abierto al diálogo y que los pueda convocar a una reunión, no como sucedió con Rodrigo Valdés.