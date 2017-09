Comunidades educativas se preparan para jornada clave de proyecto de Ues estatales

Este martes la comisión de Educación de la Cámara de Diputados votará la idea de legislar del proyecto de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. Una votación que se da en medio de fuertes cuestionamientos de estudiantes, académicos, funcionarios y rectores, quienes han rechazado varios aspectos de la iniciativa.

En ese contexto, desde la Universidad de Chile enfatizaron en la necesidad de contar con una ley para los planteles del Estado, que recoja las indicaciones que se han planteado desde las comunidades educativas, razón que llevó a los estudiantes de esa institución a paralizar sus actividades este lunes y martes.

En algunas facultades como la de Medicina y el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) se sumaron funcionarios y académicos al paro. Mientras que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) está en toma.

Por su parte, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), señaló que no se puede sacar adelante un proyecto que no ha recogido los planteamientos de las comunidades educativas.

En ese sentido, el dirigente explicó que las actividades que están desarrollando las universidades movilizadas, como foros de discusión, intervenciones urbanas y concentraciones públicas, se enmarcan en una posición de rechazo a la idea de legislar que se votará este martes.

“Creemos que no se puede sacar adelante un proyecto que no recoge los planteamientos de las comunidades educativas de las universidades del Estado. Creemos que hay un movimiento transversal que está dispuesto a generar un acuerdo con el Ministerio de Educación, para que fortalezca a las instituciones públicas, pero que no las privatice como está ocurriendo hoy”, sostuvo.

En tanto, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) convocó a quienes se quieran sumar, a correr durante 24 horas alrededor de La Moneda, para visibilizar ante la opinión pública los reparos hacia la iniciativa del Ministerio de Educación (Mineduc).

Marcha “Estatales ahora o nunca”

Este martes está convocada una marcha a las 10:30 horas en Plaza Italia, el recorrido será por la calzada sur de la Alameda hasta Los Héroes. Myriam Barahona, presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), comentó que a la manifestación se han sumado planteles estatales de todo el país.

“De Arica a Magallanes vamos a marchar, estudiantes, funcionarios y también académicos. A las 12 horas en las regiones se entregará un comunicado a las intendencias, porque así como está el proyecto de ley lo rechazamos. Sin embargo si hacen algo en conjunto con los rectores y sus comunidades, por supuesto que vamos apoyar que se legisle”, afirmó.

Los tres puntos sobre los que se han mostrado más críticas las comunidades universitarias refieren al gobierno y autonomía de los planteles, el financiamiento y las condiciones contractuales de los funcionarios.

Sobre lo primero, el Comité de Coordinación Institucional (CCI), que agrupa a los máximos organismos de la universidad, especificó que tal como está ahora “la ley crearía un Consejo Superior en cada universidad con representantes designados por el gobierno de turno, limitaría el rol de los rectores y desconocería las formas de gobierno que cada comunidad universitaria decida”.

En esa línea, Mercedes López, académica de la Universidad de Chile y miembro del Senado Universitario, dijo que todavía no existe claridad desde el Ejecutivo respecto de la incorporación de las indicaciones demandadas desde las instituciones académicas.

“Este proyecto introduce cambios en las condiciones laborales que precarizan el trabajo de los funcionarios académicos y no académicos de las universidades y no incluye un aumento de la matrícula ni un financiamiento adecuado que permita que las universidades estatales expandan su misión y su función en el país”, manifestó.

Por su parte, los rectores del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) solicitaron que se aprobara la idea de legislar este proyecto, manifestando que se trata de “una oportunidad histórica que como sociedad es imprescindible, materializar”.

No obstante, hicieron un llamado a incorporar algunos cambios, como por ejemplo, que se respeten los estatutos de universidades estatales que fueron modificados o creados en democracia y que los funcionarios continúen rigiéndose por el estatuto administrativo.

Respecto del financiamiento, enfatizaron en que el mecanismo principal debe ser a través de “aportes directos de carácter permanente” y solicitaron “avanzar en el aumento de la matrícula en las universidades estatales”, que en la actualidad alcanza cerca del 16 por ciento del sistema de educación superior.

Además, plantearon que “el fortalecimiento de las Universidades del Estado, presentes de Arica a Punta Arenas, debe contemplar la coordinación, colaboración y complementación de las instituciones para la generación de bienes comunes para todo el país”.