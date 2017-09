“El tráfico de la Tierra”, un cruce entre arte, ecología y minería

El Museo de Arte Contemporáneo presenta la exhibición El tráfico de la Tierra y el simposio Visualidad, Materialidad y Minería. Ambas instancias proponen un cruce disciplinar crítico entre arte, ecología y minería; y se desprenden del proyecto Traces of Nitrate, Mining History and Photography Between Britain and Chile. Esta investigación multidisciplinar ha sido desarrollada por el fotógrafo español Xavier Ribas, el fotógrafo chileno Ignacio Acosta y la historiadora del arte británica Louise Purbrick.

La muestra El tráfico de la Tierra exhibe el resultado de una investigación que documenta el movimiento de la riqueza mineral de Chile a paisajes europeos a través de los mercados globales. Series e instalaciones fotográficas y textos centran su atención en el nitrato de soda y el cobre, específicamente.

Xavier Ribas investiga el legado de la inversión británica en las minas de nitrato de Chile desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, así como la implicación en su tráfico global. Mediante una exploración de lugares, objetos e imágenes, Ribas considera los efectos dinámicos del salitre, regresando a los lugares de las detonaciones, donde se pueden visibilizar fragmentos de una historia de violencia y de explotación.

Ignacio Acosta explora el movimiento mundial de los minerales, una vez extraídos de la tierra y absorbidos por una economía capitalista. Sus fotografías son una investigación en torno a una política global de la minería del cobre, haciendo visibles las conexiones subterráneas entre la contaminación ambiental y la acumulación de capital.

Louise Purbrick reflexiona sobre la materia misma a través del ensayo. Sus textos intentan captar los residuos de la minería con palabras, y de esta manera hace un reconocimiento de la pérdida material de los paisajes chilenos: el nitrato y el cobre se transforman en meros valores de intercambio mercantil.

Simposio Visualidad, Materialidad y Minería

Como actividad paralela, se llevará a cabo el simposio Visualidad, Materialidad y Minería, el viernes 8 de septiembre de 11 a 18 horas en MAC Parque Forestal. Este encuentro multidisciplinar propone explorar la cultura visual y material de las industrias mineras. La actividad es gratuita y sin previa inscripción.

El encuentro se articula en torno a la relación entre activismo, ecologismo y prácticas artísticas, examinando formas de participación, de resistencia y de representación de las complejidades ambientales, sociales y políticas de las industrias extractivas en Chile.

Este simposio presenta un oportuno análisis crítico del impacto de la minería contemporánea e histórica sobre los paisajes y las comunidades chilenas, tal como se exhibe en El tráfico de la Tierra.

Ente los expositores se encuentran Rodolfo Andaur, curador; Patricio Bustamante, del Instituto del Medio Ambiente; Piergiorgio Di Giminiani, de la Universidad Católica; Catalina González, artista; Andrea Jösch, Investigadora de la Universidad Finis Terrae; Henry Jurgens, director Fundación Relaves; Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Marcela Mella, coordinadora No Alto Maipo; y Catalina Valdés, de la Universidad de Chile.

El proyecto Traces of Nitrate, Mining History and Photography Between Britain and Chile fue desarrollado en la Universidad de Brighton y financiado por el Arts and Humanities Research Council (AHRC).