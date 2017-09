Fundación Sol: Reforma del Gobierno no resuelve problema de bajas jubilaciones

“La reforma al sistema de pensiones propuesta por el Gobierno no resuelve el problema de fondo sobre bajas jubilaciones”, así lo aseveró el investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, quien cuestionó el proyecto del Ejecutivo.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, Sáez precisó que actualmente las AFPs pagan a más del 50% de sus cotizantes, retiros que bordean los 160 mil pesos, tomando en cuenta el 20% de incremento prometido por el Gobierno en su reforma, porcentaje que, señala, no incrementará sustancialmente lo que reciben estas personas.

El investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, resaltó la propuesta impulsada por la Coordinadora No más AFP, que define una taza de reemplazo del 70% respecto al último salario, y no el 40% como actualmente se constata bajo el sistema de capitalización individual.

“En la propuesta se fija un aporte de un 9% tanto para empleadores como para trabajadores, aunque termina bajando la cotización actual, aun así permite pagar buenas pensiones, ya que este sistema deja de acumular grandes sumas de dinero y las utiliza para las jubilaciones, se trata de un sistema con ahorro, donde existe un aporte del Estado, pero distribuye la carga de tal forma que no afecta al erario nacional, como hoy en día lo está haciendo este parche, este respirador artificial del sistema de pensiones, que es el pilar solidario”, argumentó.

El investigador agregó que la otra diferencia con el actual sistema previsional es que el método de reparto tripartito propuesto por la Coordinadora No más AFP resalta la labor de la mujer. Indicó que a dos años de cotización real, el nuevo mecanismo sumará 5 años adicionales, esto con el objetivo de subsanar la inequidad que existe actualmente, producido principalmente por el trabajo individualizado, no remunerado, que realiza la mujer, que no es tomado en cuenta por las AFPs y que al final perjudica al momento de jubilar.

Benjamín Sáez, informó además del lanzamiento de un “simulador de pensiones”, basado en los criterios que contiene la propuesta solidaria de la coordinadora.

Para poder simular una futura pensión con el sistema de reparto, Sáez indicó que se debe ingresar a www.fundacionsol.cl, anotar datos como sexo, años de cotización y sueldo imponible, dando como resultado el cálculo aproximado del valor de su pensión al momento de jubilar.

“Hacer una proyección de lo que recibirían las personas cumpliendo varios de los supuestos que contempla la iniciativa de la coordinadora, una propuesta que reconoce el esfuerzo que cada trabajador y trabajadora, muchas veces cuando se demonizan los sistemas de reparto, se señala que no va a haber un reconocimiento al esfuerzo de las personas, aquí es totalmente lo contrario, es decir, un beneficio definido y no aporte definido, a los cotizantes les cuesta comprender porque no pueden saber de antemano aproximadamente cuanto va a ser el monto de su pensión, sino que es algo dependiente de varios factores coyunturales”, subrayó.

El investigador de la Fundación Sol, agregó que este tipo de ejercicios se contempla dentro de las acciones propuestas por la Coordinadora NO más AFP y que culminará a fin de mes con la realización del plebiscito del 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, donde los chilenos podrán votar en contra o favor del actual sistema de capitalización individual.