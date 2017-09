Señor Director:

Yo, estudiante de un colegio católico, de carácter inclusivo, opino que los colegios se deben preocupar de los casos de bullying sea cual sea el caso, es de suma importancia el interés que se debe poner en cada alumno.

Si bien es cierto también se corre el riesgo de que en cualquier momento pueda ocurrir en personas cercanas como familiares o a mi propia persona, siendo ese el caso me gustaría que el colegio tomara una resolución del problema lo antes posible y poder por otro lado salir adelante con mi familia.

Esto demuestra que el bullying es un tema que abarca la mayoría de alumnos, los que sufren y se someten a las consecuencias, y es por esto que actualmente se comprueba que el bullying ha crecido un 27,8 % en la población chilena, por denuncias de tipo físicas y sicologicas tomando todo tipo de caracteres agresivos frente a estas situaciones.

A partir de esto es que damos cuenta de la importancia de que las instituciones se deben encargar de resolver casos de bullying, instituciones que no necesariamente tienen que ver con un carácter religioso si no que también pueden ser otras instituciones que no pertenezcan a una religión.