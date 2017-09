Apoyo transversal recibe proyecto de ley que crea nuevos permisos laborales

Con un contundente respaldo en el pleno de la Cámara de Diputados y ya listo para ser evaluado próximamente por el Senado, quedó el proyecto de ley que define tres nuevas modalidades de permisos laborales especiales.

La primera de estas autorizaciones institucionaliza un periodo de 24 horas anuales remuneradas para que el trabajador pueda realizar trámites y gestiones particulares, que no podrá ser acumulado año tras año y que tampoco podrá ser compensados en dinero.

La segunda extiende a la conviviente de hecho la ausencia laboral de siete días corridos, pagados, en caso de muerte del hijo, cónyuge o conviviente civil. Para estos efectos, el trabajador deberá dar aviso al empleador sobre la identidad de su conviviente de hecho.

Para el parlamentario integrante de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Cristian Campos, esta aprobación transversal al proyecto de ley, significa un real avance en materia de derechos para los trabajadores: “El apoyo transversal que ha generado el proyecto que otorga estos nuevos permisos a los trabajadores es fundamental. En estos casos tenemos que por la muerte del conviviente, esposa, de un hijo, se van a otorgar siete días con cargo al empleador para que en un momento triste, complejo, pueda acompañar a su familia”, argumentó.

La tercera y última moción dice relación con la iniciativa para ausentarse del trabajo hasta por un plazo de diez jornadas anuales, para el cuidado de un adulto mayor por enfermedad delicada, en fase terminal o que haya sufrido un accidente grave.

El presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, Homero Gac, calificó como tremendamente importante el avance de este proyecto de ley, tomando en cuenta el cambio demográfico que está viviendo la población del país.

El especialista en geriatría precisó que, en la mayoría de sus consultas, familiares de los pacientes plantean el problema que es para ellos conseguir un cuidador o hacerse cargo personalmente de la custodia de su familiar directo que se encuentra afectado por alguna enfermedad mental degenerativa u oncológica. “La edad es un factor de riesgo para el avance de enfermedades oncológicas, mentales, por lo tanto, la probabilidad de que tengamos más pacientes en estas condiciones es cada vez más alta. Existe una demanda creciente por los cuidadores, el cuidar es un tema muy complejo para la familia, entonces es una cuestión de importancia cada vez mayor y a mí me parece que está muy adecuado al sentido de la epidemiología del país”, detalló.

El proyecto que refunde cuatro mociones parlamentarias, destinado a definir tres nuevas modalidades de permisos laborales especiales, ahora pasa a segundo trámite constitucional en el Senado, donde se revisará y posiblemente sea aprobado tal cual como lo despachó la Cámara de Diputados. Así lo afirmó el senador integrante de la comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier: “Da garantía de hasta siete días cuando existe muerte de una persona, además de esto, también se discute la denominada Ley Sanna, que establece un seguro para casos de acompañamiento, por enfermedades graves de niño meno de un año, y se evalúa como financiar estas licencias que actualmente no son pagadas”, subrayó.

Cabe destacar que el actual Código del Trabajo no contiene el derecho a permisos específicos que permitan al dependiente realizar gestiones de carácter particular, salvo consulta médica y matrimonio. Enfermedades de un familiar adulto mayor no son contempladas, menos compensadas económicamente. En cuanto a fallecimiento de la esposa, la actual legislación contempla siete días de permiso, sin embargo, el nuevo proyecto amplía el derecho del trabajador ahora para su pareja o con la mantenga una relación de cohabitación o convivencia.