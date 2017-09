Landerretche: “El gobierno corporativo de Codelco debiera parecerse al del Banco Central”

El presidente del directorio de Codelco conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre temas como el alza del precio del cobre, las propuestas sobre nacionalización de la industria del cobre y el conflicto que mantiene la cuprífera estatal con la Contraloría por las eventuales atribuciones fiscalizadoras de este último organismo sobre la empresa.

Respecto del precio del cobre, que en las últimas semanas se ha situado sobre los tres dólares la libra, Óscar Landerretche ha preferido mantener la cautela, asegurando que, a su juicio, entre los factores que pueden estar incidiendo en la subida del valor del metal rojo, además de la oferta y demanda, pueden estar presente la especulación.

Por lo mismo, hizo un llamado a considerar una potencial reversión del ciclo de auge del metal rojo “y no gastarse la plata que uno no tiene en el banco todavía”.

Usted ha señalado que hay que mantener la cautela respecto de la tendencia al alza del precio del cobre, al contrario de muchos economistas que han proyectado un escenario favorable para el metal rojo a mediano y largo plazo ¿Sobre qué elementos fundamenta su llamado a la mesura?

Los fundamentos para que el precio suba en el mediano plazo existen. Si uno analiza el mercado del cobre hay bastantes fuentes de demandas que, a medida que ha pasado el tiempo, se han mostrado como mucho más fuertes y sostenibles de lo que se esperaba, y la oferta está restringida por varios motivos: primero, porque no se han hecho grandes descubrimientos de cobre, y segundo, como las empresas mineras disminuyeron su inversión, también tienen menos oferta. Así que en el mediano plazo están los fundamentos para este precio, lo que ocurre es que el mercado del cobre, el mercado de todos los commodities, es un mercado en que una mitad tiene que ver oferta y demanda, que es la parte real del mercado por así decirlo, y hay otra parte del mercado del cobre que es un área especulativa donde hay agentes que entran y salen del mercado del cobre no porque quieran comprar cobre, sino porque buscan especular con el valor, hacerse una pasada en buen chileno, y buena parte de los movimientos que hemos estado observado en los últimos días tienen que ver con esas jugadas especulativas, por lo tanto yo creo que en el mediano plazo el precio va a estar en el orden de lo que está ahora, pero es posible que algo de lo que se está observando ahora tenga que ver con jugadas especulativas, que tienen que ver con cosas que están pasando y expectativas que se están formando sobre la política monetaria en Estados Unidos y una serie de fenómenos. Y por lo tanto, yo simplemente lo que he dicho es que hay que tener un poco de cautela porque no sería raro que parte de esto, no completamente, pero una parte de lo que ha ocurrido en los últimos días y semanas con el precio del cobre, que ha sido muy rápido, se pueda revertir, y es importante tener eso presente y no gastarse la plata que uno no tiene en el banco todavía.

Incluso hay algunos que postulan que el aumento del precio del cobre se explicaría por supuestos “vientos de guerra” en el mundo

Yo soy bien escéptico con esa información, eso es como una narrativa clásica que existe en Chile de que cuando hay guerra se demanda cobre, pero eso no es tan cierto hoy en día, el armamento es como más intensivo en cosas sintéticas. Pero es cierto que los países, de nuevo es especulativo porque lo que se dice es que hay ciertos países de la zona donde esta tema con Corea del Norte, que estarían acumulando reservas de cobre, pero no hay ninguna demostración de eso, entonces tengamos cuidado con que hay mucha gente interesada, generando noticia que validan acciones especulativas, tengamos cuidado con eso. Y, por sobre todo, lo que yo digo es: no tomemos decisiones de largo plazo, o decisiones presupuestarias o decisiones de inversión importante basados sobre cosas que lo están moviendo especulativamente, más bien esperemos, no pasa nada si esperamos seis meses y vamos a tomar decisiones más a firme.

Algunos economistas y políticos han planteado, a partir de la reducción en la participación de Codelco como productor de cobre versus la minería privada, que se genere una política de renacionalización del cobre.

Lo que ocurre, en realidad, es que Codelco no ha bajado ha aumentado su producción, lo que pasa es que la minería privada se expandió tanto, sobre todo en los años del boom, los últimos diez años, que claro proporcionalmente Codelco es más chico que antes, pero en realidad la producción de Codelco es mucho más alta que la que tenía hace veinte o treinta años atrás.

Sobre el tema de la propiedad de las empresas privadas yo diría que hay que ser bien sensatos. Yo creo que Codelco es la demostración, y yo creo que la gestión que estamos teniendo en Codelco es la demostración de que una empresa pública de minería sí puede ser competitiva. Para decirlo con claridad, hace tres años atrás teníamos a Codelco más del diez por ciento por sobre el promedio de los costos de las empresas privadas de minería y hoy estamos diez por ciento por debajo, entonces sí se puede tener minería privada eficiente, pero seamos sensatos, hoy en día vivimos en mercados globales, en mercados financieros integrados. Cuando un país toma una decisión como esa, de nacionalizar algo, tiene consecuencias que pueden ir más allá de ese sector, entonces creo que hay que tener cuidado, en abstracto puede sonar muy bien, pero en la práctica puede ser muy difícil. Yo más bien creo que lo que hay que hacer es desarrollar Codelco, hacerlo crecer, creo que lo otro es algo que en el mundo real de hoy, de las finanzas globales, podría ser muy riesgoso para el país.

¿Pero cómo Codelco puede sustraerse de las controversias políticas para poder desarrollarse, tal como ustedes mismos lo han planteado?

Por eso es que en los últimos tres años lo que hemos estado haciendo es un conjunto de reformas al gobierno corporativo para, justamente, aislar la gestión de la empresa que tiene que ser gestionada como una empresa, eficiente que gane para el Estado y todos los chilenos, de los ciclos políticos. Hubo un avance muy importante, que se produjo el año 2009, porque se aprobó una ley de gobierno corporativo que avanza, le da cierta independencia al directorio de Codelco, pero eso tiene que ir siendo perfeccionado. Todavía se podría hacer más para aislarlo, yo creo que eso es de la mayor importancia. Yo creo que el gobierno corporativo de Codelco, en algún momento, debiera parecerse a como es el Banco Central, o sea un órgano que preserva un interés del Estado con un directorio independiente, que tiene una mirada de más largo plazo también, yo creo que eso es de la mayor importancia porque la verdad es que ya tenemos suficiente en Codelco con administrar el ciclo del cobre, más encima sumarle a eso el ciclo electoral, es complicado.

Volviendo al tema de la minería privada, también se ha planteado la necesidad de generar royalties sobre las utilidades de estas empresas, y no sobre la producción, como es hasta ahora ¿Cuál es su opinión al respecto?

Quiero clarificarte que como soy presidente de Codelco, que Codelco no tiene una posición sobre ese tema. En forma personal te puedo decir que yo creo que sí, creo que efectivamente hay que pensar en formas inteligentes de que el país se beneficie del próximo boom cuando haya un boom del cobre. Ahora, es bien importante tratar de ser lo más efectivo posible y no enamorarse de distintos instrumentos. Creo que es muy importante que los instrumentos que recaudan en la minería, sean instrumentos que recauden cuando la minería tiene y no cuando no tiene, porque si tú por ponerle instrumentos que recauden tributos haces que después no inviertan, entonces te derrotas a ti mismo. Lo que tienes que lograr es que las empresas privadas inviertan en los proyectos, y después cuando producen las utilidades, los precios están altos, sea ahí cuando se recaude, creo que eso es muy importante hacerlo. Yo creo que todavía hay un espacio mayor y siempre lo he pensado.

¿Cómo proyecta Codelco el conflicto que se ha suscitado con la Contraloría por la fiscalización que el organismo quiere realizar sobre la cuprífera estatal?

Es un conflicto que está judicializado, hay un desacuerdo que tenemos sobre las atribuciones de dos instituciones que son muy independientes que es el directorio de Codelco y la Contraloría, nosotros creemos que ellos están cometiendo un error. Nosotros creemos, adicionalmente, que el directorio de Codelco en los últimos años, ha demostrado con hechos un enorme avance en términos de probidad, transparencia y buenas prácticas, salimos premiados como la empresa pública más transparente del mundo, literalmente. Algunos hemos corrido algunos riesgos, al respecto, entonces me parece que no estamos hablando de una posición de defensa corporativa, ni nada por el estilo estamos hablando desde un trabajo bien hecho, y creemos que hay que clarificar el modo de funcionamiento de las distintas instituciones porque es muy importante para el país que la empresa se siga manejando en forma eficiente, que dé garantías de probidad y de transparencia, pero que a la vez las decisiones sean apropiadas. Haya que tener cuidado cuando uno le impone a una institución empresarial como Codelco, estructuras y mecanismos que hacen que no pueda operar en la realidad de los mercados, simplemente porque quedan prohibidas todas las cosas por siquiera el riesgo de que pueda haber algo que pueda ser impropio.

Para decirlo en simple: la institución llamada a vigilar que las cosas se hagan bien en Codelco se llama el directorio de Codelco, ese es el espíritu de la ley, por eso es que los directores de Codelco no tenemos interés en Codelco, no ganamos más plata cuando gana más plata Codelco, ni perdemos plata. Tenemos la misión de resguardar el interés de largo plazo de la compañía, y eso es lo que tenemos que fortalecer. Yo creo que todavía hay espacio para fortalecerlo y clarificar las reglas, pero hay un desacuerdo jurídico, yo creo que ese desacuerdo además es resultado de ciertas incompletitud en las leyes, les falta, hay ciertas leyes que incluso son contradictorias y hay que arreglarlo.