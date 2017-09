La Sinfónica dedica sus próximos conciertos familiares al cine para niños

Tres funciones hará la agrupación este fin de semana, con música de películas como El Rey León , Jurassic Park , ET , Toy Story, Frozen, La Pantera Rosa y Star Wars , entre otras.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile nuevamente abordará uno de los repertorios favoritos del público, en especial de los niños y jóvenes: la música de cine, que llegará al Teatro Universidad de Chile en tres funciones programadas para el viernes 15 (19:00 hrs.) y sábado 16 de septiembre (12:00 y 16:00 hrs.).

El conjunto volverá interpretar algunos de los temas que conforman las bandas sonoras de películas como El Rey León, Jurassic Park, ET, Toy Story, Frozen, La Pantera Rosa y Star Wars, entre otras.

“Será un programa especial para disfrutar en familia”, indicó el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Diego Matte, agregando que “el concierto contará con recordados clásicos de la pantalla grande, como también con éxitos más recientes. A ello se suma que la música será acompañada de una selección de las mejores escenas de las respectivas películas”.

Tal como en ocasiones anteriores, los arreglos musicales de las obras a interpretar estuvieron a cargo de quien por 40 años ha formado parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el músico contrabajista Guillermo Rojas, quien además por primera vez tomará la batuta de la agrupación para dirigir este concierto especial. “Es una emoción grande, una oportunidad que me pone muy alegre”, manifestó al respecto.

“Yo empecé a hacer arreglos para orquesta en el año 74. En ese entonces me pidieron uno para La Novicia Rebelde. Siempre me ha gustado, me interesa mucho la instrumentación, la forma de usar los colores y cómo impacta en la orquesta”, añadió Rojas. “El trabajo que hago es escuchar muchas veces el original y en base a eso voy armando mi arreglo. Hay cosas que agrego o cambio, tal vez el solo de un instrumento por otro”, explicó también acerca de lo que se ha convertido en uno de sus trabajos más reconocidos.

El músico destacó además que “el cine es muy popular, muy abierto y le encanta a la gente. Además hay música de cine preciosa, impactante, que de alguna manera va a estar presente siempre, como la de La guerra de las galaxias, por ejemplo”.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Universidad de Chile (Providencia 043, Metro Baquedano) y mediante el sistema Daleticket, con valores que van desde los seis mil pesos (entrada general) y con descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

Coordenadas

Los conciertos se realizarán a las 19 horas del viernes 15 y 12 y 16 horas del sábado 16, en el Teatro U. de Chile. Precios: desde $ 6.000 a $15.000 (general), con 40% dscto. para estudiantes, tercera edad y funcionarios U. Chile; y 30% dscto. socios Coopeuch y pago con tarjeta Club de Lectores El Mercurio American Express (20% dscto. presentándola). Descuentos válidos sólo para compras en boletería.

Más información en CEAC.