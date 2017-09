Vicepresidente de Uruguay renuncia a su cargo

Por primera vez en la historia de la República Oriental del Uruguay, un vicepresidente electo abandona su cargo. Raúl Sendic, militante del Frente Amplio, debió renunciar en medio de cuestionamientos sobre eventuales actos de corrupción ocurridos cuando presidió la petrolera estatal entre 2010 y 2013.

Este sábado el ahora ex vicepresidente de Uruguay Raúl Sendic presentó su “renuncia indeclinable” al cargo, en medio de cuestionamientos por el manejo de recursos públicos, específicamente por la compra de objetos personales con tarjetas bancarias de la petrolera estatal Ancap, mientras presidió este organismo entre 2010 y 2013.

Sendic, hijo homónimo del histórico líder del Movimiento Tupamaros, presentó su renuncia ante el plenario del Frente Amplio, convirtiéndose en el primer vicepresidente electo de la historia del Uruguay en abandonar el cargo, luego que desde la interna del Frente Amplio, e incluso el propio presidente Tabaré Vásquez, se le pidiera realizar este gesto para descomprimir esta crisis política.

El ex vicepresidente criticó a sus correligionarios que, a su juicio, le pidieron la renuncia a través de los medios de comunicación, al mismo tiempo que calificó como “desproporcionadas” las conclusiones de un informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre un supuesto enriquecimiento y malversación de fondos de su parte.

“Les vengo a decir, a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia, de verdad. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo, lo vengo a decir aquí y no se lo mando a decir por la prensa como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros no les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado al silencio a lo largo de toda esta semana, pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos”.

Si bien Sendic aseguró que seguirá militando desde las bases del Frente Amplio, aún resulta una incógnita cuál será el futuro político de la otrora figura más promisoria del oficialismo, que contaba con el respaldo del propio Pepe Mujica como compañero de Fórmula de Tabaré Vásquez.

Por de pronto, este lunes deberá presentar oficialmente su renuncia en la Asamblea General de Uruguay, y en octubre deberá comparecer ante el Juzgado del Crimen Organizado en calidad de indagado por las denuncias realizadas sobre su gestión en Ancap (Adminstración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland de Uruguay).

De acuerdo a la Constitución de Uruguay, el reemplazante de Sendic debe ser el senador de la lista más votada en las últimas elecciones nacionales, sitial que ocupa el ex presidente José Mujica, sin embargo, está inhabilitado por haber ejercido como jefe de Estado y no haber pasado cinco años desde que abandonó el palacio de Gobierno, por lo que quien sigue en la lista es su esposa la senadora Lucía Topolansky.