Cámara emplaza al Senado para que entregue información de asesorías plagiadas

Presidente de la instancia legislativa, Fidel Espinoza, hizo un llamado a sus pares del Senado a que colaboren con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.“Es un error pretender no entregar todos los antecedentes cuando los pide un órgano del Estado", señaló el legislador.

La tirantez por la revelación de informes plagiados por asesores en el Congreso no se reduce, más aún, después de la decisión del Senado de no colaborar con la indagación que realiza el Ministerio Público.

Este lunes, el fiscal a cargo, Manuel Guerra, en entrevista con T13 Radio, precisó que la investigación que se lleva adelante, no es a los parlamentarios, sino que a quienes prestan asesorías a la Cámara Alta.

El persecutor negó que se esté excediendo en sus atribuciones al requerir esta información al Senado.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, conminó a los integrantes de la Cámara Alta a entregar todos los antecedentes solicitados por la Fiscalía, dentro del caso sobre presuntos pagos de informes parlamentarios copiados de internet.

“Es un error pretender no entregar todos los antecedentes cuando los pide un órgano del Estado. Lamento que el senador Hernán Larraín, que es un senador que tiene una alta función dentro de la Comisión de Ética, haya sido de los primeros en oponerse a la entrega de la información, como presidente de la Cámara de Diputados hago un llamado a mis colegas senadores a que se entregue toda la información como corresponde, la justicia es la que debe velar para que haya una investigación en aquellos casos que se amerite una investigación”, subrayó.

Posteriormente hizo un llamado similar, ahora específicamente al presidente del Senado, Andrés Zaldívar: “Hemos tenido un excelente trabajo, no nos hagamos más daño, que se entregue la información”.

Al respecto, Zaldivar respondió que “no voy a opinar de lo que diga el presidente de la Cámara de Diputados” y explicó que “estoy esperando la respuesta de la Fiscalía. No voy a hacer ninguna declaración mientras no reciba la respuesta, las observaciones que me puedan hacer”.

Consultado sobre los dichos del parlamentario socialista, Hernán Larraín, también presidente de la comisión de ética del Senado, indicó que la Cámara Alta está dispuesta a entregar toda la información vía transparencia. Sin embargo, precisó, “si se solicita por una investigación penal que se me hace sospechoso por el sólo hecho de recoger la inquietud, me parece impropio”.

Respecto al caso de sus asesorías copy paste, el senador Alejandro Guillier, reiteró que “es más un error de interpretación que un delito o una falta. El candidato presidencial de la Nueva Mayoría, precisó que asume la responsabilidad y anunció que ya entregó a la cámara la información que correspondiente.

“Están pidiendo información por una labor y uno la entrega, solo que tomó un cariz por una interpretación, a mi juicio, equivocada, acerca del trabajo que hace uno de mis colaboradores, que por lo demás está contratado legítimamente por el congreso y que rinde cuentas mensuales de las actividades que realiza, él no trabaja por informes, él trabaja por actividades que realiza, y son múltiples, por lo tanto, yo entendí que esto es más un error de interpretación al que haya un delito o una falta”, recalcó.

Recordemos que después de un reportaje que detectó plagios en informes del candidato presidencial Alejandro Guillier, que derivaron en una ampliación de la investigación del Ministerio Público, generó críticas y molestias desde el Congreso a la Fiscalía.

Posteriormente, Ciper Chile reveló que al menos 40 diputados recibieron informes plagiados por sus asesores, algunos con ocho informes que fueron copiados en su totalidad. Este es el caso de la comunista Camila Vallejo o la gremialista Claudia Nogueira. También aparece mencionado en la publicación el cuestionado Ricardo Rincón, quien recibió un informe que fue copiado en su totalidad desde una página web utilizada para trabajos escolares.