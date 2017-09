Cuando los billetes limitan y votan

Desde la UDI hasta el Partido Comunista son lo mismo.

Habitan el mismo lugar, hablan en los mismos medios de comunicación, los mismos gustos, los mismos autos, la misma comida y la misma forma oscura de hacer uso de recursos que el Estado les entrega para que puedan ejercer de manera LIMPIA SUS FUNCIONES DE PARLAMENTARIOS. De limpios nada, todos untados y santiguados, los mismos coludidos en un festín de banderas de todos los colores. Millones de pesos circulando en loca carrera para sostener sus centros de estudios, largos documentos sobre la nada o la razón del agua caliente, copiados y pegados.

Libertad y Desarrollo apuntalando a la extrema derecha, y el ICAL que nada tiene de filantropía luego de su pasada por el ARCIS alimentando al revisionismo y la socialdemocracia, todo ello acompañado de un largo listado de asesores ganapán que han proliferado al amparo del binominal, y que viven de la repartija que hacen los partidos y sus parlamentarios en las instituciones del Estado.

“Me han fallado, me siento traicionada, ya no mantengo relación contractual con ellos”. Camila Vallejos. Diputada comunista. Se refiere a los falsos informes de investigación de ICAL pagados con dineros de todos los chilenos.

La Universidad ARCIS no lucra, sencillamente es la que más barato cobra” Karol Cariola. Diputada comunista

Cada partido su fundo y el que tiene mantiene.

Todos unos precarios. El Icarito, Wikipedia, el Eco de Lourdes, El rincón del Vago, todo vale y sirve, hasta el conocido Petete convertidos en material de estudio en esa imperiosa necesidad de entregarle a Chile un sentido de futuro. Tan así que si no fuera por ellos no podrían los ilustrísimos hablar de corrido en los medios de comunicación.

El Informe entregado por CIPER donde da cuenta del despilfarro que hacen los parlamentarios de los dineros públicos, esos que pertenecen a todos los chilenos desbordó aún más el asombro. No se trata solamente de dineros, es una cuestión ética, de responsabilidad ante la república, del respeto por el ciudadano que vota. Razones se encuentran cuando los porcentajes de abstención de votantes son evidentes. No hay que ir a buscar muy lejos el desencanto y desprestigio de lo que era uno de los poderes más respetados del Estado, allí hay una de las tantas razones para no entregar esa cuota de poder que cada chileno tiene cada cuatro años, a un largo listado de parlamentarios, flojos, corruptos e ineptos.

Entre ellos hasta la bencina de sus vehículos debe ser financiada y en eso están todos de acuerdo. Público son las elevadas cuentas de teléfonos de los esforzados/as que pagan todos los chilenos, más de treinta teléfonos llegan a tener algunos diputados….de TODOS los partidos.

29 veces es la diferencia entre el sueldo mínimo y el de un parlamentario.

Cada día que pasa la paciencia sencillamente está a la espera que llegue la hora, porque deben saber que tarde o temprano, el robo, la manipulación, el descaro, la patanería, el engaño, la traición, abandono y hacer uso de la voluntad popular para oscuros fines particulares, alianzas para que puedan seguir sobreviviendo, debe tener resultados que acerquen a los justos indignados a pedir respuestas de las cuales no deben decir que fueron sacadas de contexto. Hay ocasiones en que el voto es una débil herramienta para presionar a los que hacen uso de privilegio de legislar por contar con la manifestación de la voluntad popular.

“Tiene el legítimo derecho a ganarse la vida” Jacqueline Van Riessenberghe. Presidenta de la UDI. Senadora

Que la UDI/RN reciba dinero de los grupos económicos NO debe causar asombro, ellos son los defensores del 1% que controla casi el 80% del PIB, mano de obra barata y servil. Van a los mismos colegios pagados, los mismos café, hablan de lo mismo, comparten los mismos paraísos fiscales y toman sol en las mismas playas.

Los socialistas jugando a las andanzas de militantes/ejecutivos con el Lobo en la Bolsa de Valores en las acciones de Ponce Lerou, y que luego que se hiciera público aquello nada pasó en sus orgánicas, todos contra el presente vergonzante, como si todo lo sucedido fuera una mentira, una pesadilla de un sueño de sábado en la noche o cualquier asunto conocido…total para qué.

Silencio se guarda en el PPD luego que Chile se enterara que también los billetes de SQM pagaba el arriendo, luz y agua al partido de Bitar, Toha, Quintana, Navarrete, Girardi, Tarud y que a Patricio Rodrigo, representante de Corporación Chile Ambiente y ex secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia también recibía de Ponce Lerou por la buena salud de sus bolsillos…. es que la vida para algunos es muy difícil.

“Hoy hemos elevado el estándar ético y ese es un triunfo de la ciudadanía. Debemos se intolerantes a los abusos y las malas prácticas” Carolina Goic. PDC.

Desde los hijos de Pinochet hasta los nietos de Stalin en el mismo jardín infantil, también compartido con los bendecidos por financistas de grandes cajas negras llenas de dinero para llevar el cielo.

Roberto León PDC diputado del distrito 37 tiene a su haber 37 boletas cuya suma arroja la cantidad de $ 157 millones entre 2009 – 2014, su hijo se encuentra formalizado por delitos tributarios desde agosto de 2016. También están en esa situación Sebastián y Jorge Pizarro, hijos de Jorge Pizarro senador PDC, ex presidente de su partido y que para defraudar al fisco tenían Ventus Consulting, empresa de la que nacían las boletas que eran utilizadas para hacer cuadrar las cajas de dineros con boletas y facturas ideológicamente falsas. SQM se ponía con los millones.

Iván Fuentes la voz de la gente de Aisén, actualmente diputado PDC y que postula nuevamente al parlamento, también era bañado con millones de las empresas pesqueras, actualmente anda escondido y no se ha disculpado ante sus votantes de ese extremo pobre de la patria a los que traicionó. Lazarillo Walker, senador PDC a quien un violento ataque a su computador le borró todos los correos que eran enviados por los grupos pesqueros, y donde se dejaba constancia de los aportes/regalos por los servicios prestados.

En algunos meses más los chilenos estarán convocados para elegir un presidente/a, diputados y senadores. Posiblemente sea el justo momento de alterar el oscuro camino del dinero y su paso delictual que va corrompiendo a los que se entregan a los brazos de los grupos económicos y que se dicen representar la voluntad popular. Pocos se preguntarán del pasado PDC y esos gritos de Frei Montalva, OnofreJarpa, Pablo Rodriguez para pedir a las Fuerzas Armadas para salgan a la calle y asalten la casa de los presidentes, en un golpe militar que dejó a una patria dividida y maltratada con miles de muertos, desaparecidos y torturados.