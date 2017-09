Lorena Pizarro: “Las palabras de Oviedo reflejan la falta de colaboración de las FFAA”

Organizaciones de DDHH consideraron “inaceptables” las palabras emitidas por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, en las que aseguró en relación a los casos de crímenes de lesa humanidad que “información de parte nuestra no existe”, y que como Ejército no pueden responder por las personas que han sido procesadas.

Oviedo además se declaró orgulloso de poder decir que no tienen “ningún requerimiento pendiente de parte de los ministros en visita en cuanto a las causas de Derechos Humanos”, cuestión que, a su juicio, vendría a respaldar su postura respecto de la inexistencia de restricciones a la entrega de información de la cual dispone el Ejército.

“Quiero poner en contexto de quiénes somos los que estamos en el Ejército. Yo soy el más antiguo (…) yo era alumno en primer año en el Instituto Nacional tratando de ser un buen estudiante. Esa era mi responsabilidad en esa fecha. Esos somos los que pertenecemos al Ejército, por lo tanto, eso es importante que información de parte nuestra no existe. La información documentada, lo reitero, ha sido entregada en cada requerimiento que el Ejército ha tenido, y eso lo hacemos responsablemente porque es nuestro deber, por lo tanto no tenemos más información que la que se entrega en los tribunales”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, junto con rechazar estas declaraciones del comandante en jefe del Ejército, planteó que situaciones como estas pone en el centro del debate la necesidad de democratizar a las Fuerzas Armadas.

La dirigenta sostuvo que “no puede ser que todo lo vinculado al genocidio y al terrorismo de Estado esté acompañado de negacionismo y esté acompañado de falta de colaboración” de parte de las Fuerzas Armadas, y que si efectivamente no tienen más información que entregar, al menos saben quiénes son los agentes de los servicios de seguridad que participaron en violaciones a los derechos humanos.

“Como que no hubiesen existido, como si no hubiese habido golpe de Estado, como si no hubiese tortura, desaparecidos que todavía buscamos, entonces me parece extremadamente grave someternos, permanentemente, y sobre todo en las conmemoraciones del 11 de septiembre a esta situación que en la práctica quienes somos los directamente afectados, vaya que hemos tenido paciencia y dignidad para aceptar tanta aberración, cuando aún seguimos buscando a nuestros familiares”.

La Coordinadora de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisternas, hizo énfasis en que el argumento dado por Oviedo respecto de que por la edad de quienes componen el Ejército actualmente no tendrían mayor información de lo ocurrido en dictadura, es débil ya que las instituciones pueden tener muchos archivos, más aún las Fuerzas Armadas.

“Lo que ellos hacen es como lavarse las manos, en cierta forma, pero aquí hay acuerdos. Cuando hablo del pacto no hablo sólo del pacto entre militares, aquí hubo pacto con los civiles. Claramente lo que se vio en Chile fue una salida negociada de la dictadura, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de las comisiones. Aquí los distintos poderes del Estado llegaron a un acuerdo”.

Finalmente, el diputado de la DC y presidente de la comisión de Derechos Humanos, Sergio Ojeda, aseguró que mientras el Ejército no entregue toda la información que dispone sobre las violaciones a los derechos humanos “seguirá en deuda con Chile” y que mientras no exista certeza sobre el destino de los desaparecidos, “no va a haber paz ni tranquilidad” en nuestro país.