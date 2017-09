Presidenta conmemora su último 11 de septiembre sin aludir a Punta Peuco

Pese a que era uno de los anuncios más esperados, la mandataria no se refirió a un posible traslado de presos recluidos en Punta Peuco por violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, Bachelet anunció la discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto de la Comisión Valech I, así como una recalificación para quienes fueron descartados por Valech II.

La Presidenta Michelle Bachelet anunció que esta semana concederá discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto a los antecedentes aportados a la comisión Valech.

La medida fue comunicada por la mandataria durante el discurso central realizado en el Palacio de La Moneda, después del acto ecuménico de conmemoración de los 44 años del golpe cívico -militar y el derrocamiento del ex Jefe de Estado, Salvador Allende.

La mandataria agregó que además presentarán un mecanismo de recalificación para víctimas de prisión política y tortura, desaparición forzada y ejecución política, “que a través de una comisión asesora revisará los antecedentes de quienes han sido rechazados por la Comisión Valech Dos”.

Durante su discurso, la Jefa de Estado respondió también a los exmilitares que han acusado “persecución” contra quienes han sido derivados a Punta Peuco, a quienes les recordó que “el odio no puede ni debe conducir a Chile y he actuado siempre en consecuencia, pero con esa misma claridad no permitiré que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y reparación de miles de familias en Chile como revanchismo”.

Sin embargo, la gobernante no aludió a uno de los anuncios más esperados por familiares de las víctima y agrupaciones de Derechos Humanos: El cierre del penal Punta Peuco como recinto especial para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

Por esta razón, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, anunció que este jueves se reunirá con el ministro de Justicia, Jaime Campos, para abordar la posible implementación de esta medida, la que según Carmen Gloria Quintana, víctima del “caso quemados” fue comprometida por la presidenta Michelle Bachelet durante la cita que sostuvieron ambas en julio de 2015.