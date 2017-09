Gutiérrez y secreto de Valech: Hubo una intención de impunidad por parte de Lagos

El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, aseguró que existió una intención deliberada de impunidad, por parte del ex presidente Ricardo Lagos, para imponer el secreto de 50 años que afecta a los antecedentes recabados en la Comisión Valech I.

Recordemos que durante el año 2003, Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo de monseñor Sergio Valech. El informe tenía como objetivo aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de tormentos y reclusión por motivos políticos durante la dictadura, entre 1973 y 1990.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, Hugo Gutiérrez, quien en su momento impulsó una moción parlamentaria al respecto, calificó como una mentira y un engaño los argumentos referidos a que el secreto se implantó en beneficio de testigos y víctimas con el objetivo de resguardar su intimidad.

“Lo que se buscó por parte del ex presidente Lagos en su oportunidad, era justamente dar impunidad a los violadores a los derechos humanos por delitos de tortura, porque también es mentira que alguna persona haya declarado o presentado en alguna parte diciendo que no quiere que su testimonio sea levantado, que hoy esté reclamando su intimidad y que no se dé a conocer, y nosotros citamos a estas personas, porque a través de un correo, supuestamente era un grupo, sin embargo no asistió ninguna, era un engaño, una mentira, alguien había enviado un correo manifestando que se oponían”, argumentó.

El también abogado derechos humanos, recalcó que son falsos los argumentos expresados por parlamentarios de Chile Vamos, para oponerse a legislar y levantar el secreto. En esa linea, Gutiérrez indicó que la razón de fondo para rechazar avances en la materia, es que muchos de los torturadores son actualmente militantes de los mismos partidos, como son la UDI y RN.

“Por qué la derecha se opone, se ampara falsamente en una protección al derecho a la intimidad(…) porque muchos de esos violadores son sus pares, son militantes de la UDI, RN, actualmente lo que hace Van Rysselberghe es encubrir todos los crímenes cometidos por estos agentes del Estado durante la dictadura militar”, detalló.

En tanto desde La Moneda, el ministro del Interior, Mario Fernández y su par de Defensa José Antonio Gómez, indicaron que será en el debate parlamentario donde se deberá clarificar el derecho a resguardo de la intimidad de algunas víctimas, quienes supuestamente se oponen al levantamiento del secreto de la Comisión Valech.

El jefe de la cartera de Defensa, precisó que “lo importante es que se respeten ciertas situaciones internas” y detallar los casos en que se podrá levantar el secreto.

“Este es un proyecto que será aprobado y los antecedentes serán conocidos, no existen opiniones disidentes, no hay ninguna preocupación de parte de las Fuerzas Armadas. Estamos en un Estado de Derecho y lo que se resuelva por ley, es lo que hay que cumplir”, subrayó.

En tanto, los ministros Gómez y Fernández respaldaron las declaraciones del comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien afirmó que la institución “no tiene ningún requerimiento pendiente de los ministros en visita por causas judiciales que se llevan de derechos humanos”.

Al respecto, el jefe de la cartera de Interior, afirmó que si Oviedo “dice que la institución no tiene información, hay que creerle”.