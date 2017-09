Pugna senatorial en Atacama enfrenta a PS regional con mesa de Elizalde

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile Ema Albanez, presidenta del Partido Socialista de Atacama, fue enfática en señalar que la decisión de apoyar a Yasna Provoste en desmedro de Lautaro Carmona se tomó de manera mayoritaria por el Consejo Regional del partido. Esto frente a lo que califican como la “pérdida” del cupo senatorial que históricamente ha tenido el PS en la región, más allá que se haya personalizado en la figura de José Miguel Insulza.

La presidenta del PS de Atacama aseguró que esta fue una decisión centralista de parte de la Mesa Nacional, y que ellos jamás fueron informados que existía un acuerdo con el PC. Por el contrario, se enteraron de éste cuando José Miguel Insulza fue bajado de la candidatura: “Ni siquiera nos informaron, formalmente, de la bajada del cupo en Atacama”.

“Pasaron por encima de todo el Consejo Regional, no solamente de la Dirección Regional del partido, hasta con los candidatos a la diputación porque aquí había dos candidatos que el Consejo Regional había aprobado que era el compañero Mario Silva y la compañera Daniella Cicardini, y aparecen otros candidatos, uno que no es del partido y otro que tenía un voto en el Consejo, o sea claramente pasó una máquina”.

La decisión de la directiva regional de Atacama del PS de mantener su respaldo a la candidatura senatorial de Yasna Provoste(DC) por sobre la de Lautaro Carmona(PC), pese al acuerdo que existía entre ambas colectividades de apoyarse mutuamente en las parlamentarias, generó que el Partido Comunista decidiera suspender su respaldo a las candidaturas senatoriales del PS en Arica y Valparaíso.

La Comisión Política del PC señaló a través de un comunicado la decisión de suspender el apoyo a la candidatura de Isabel Allende en la V Región “y no avanzar en acuerdos de apoyo a José Miguel Insulza en Arica”.

En tanto, el diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, señaló que espera que la dirigencia del PS reaccione y reafirme el apoyo a Carmona, ya que a su juicio con la decisión del Consejo Regional del PS de Atacama, queda en evidencia que no existe “reciprocidad en los acuerdos”.

“El Partido Socialista de Copiapó sacó una declaración diciendo que ellos no iban a apoyar a Lautaro Carmona, como era el acuerdo, sino que otra candidata. Eso, para nosotros significa que no hay reciprocidad en los acuerdos y, por lo tanto, la comisión política del Partido Comunista decidió suspender el apoyo a la candidatura de Isabel Allende en la Quinta Región y no avanzar en posibles acuerdos de apoyo a José Miguel Insulza, aunque el Partido Socialista no ha pedido ese apoyo, pero habían algunas conversaciones, pero también están suspendidas”.

De todas maneras la Directiva Nacional del Partido Socialista ya el lunes había declarado que mantendría su apoyo a Carmona, lo que refrendó en horas de la tarde de este martes asegurando que “no se justifican apoyos a candidatos que forman parte de listas parlamentarias que apoyan a otras opciones presidenciales”, señalaron.

Respecto de los eventuales impactos a nivel electoral que esta situación para el PS y el PC Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, señaló que esta controversia favorece las aspiraciones parlamentarias de los candidatos del PPD y la DC, tanto en Atacama, como en Valparaíso.

“Correría riesgo la elección de Carmona en Atacama, correría riesgo la elección de Allende en Valparaíso, y muy probablemente también corra riesgo la elección de Elizalde en el Maule, todo esto podría beneficiar al PPD, tanto en Valparaíso como en el Maule, en Valparaíso porque la dupla Lagos Weber-Marco Antonio Núñez podría duplicar a Isabel Allende y con eso el PPD quedarse con lños dos cupos, mientras que en el caso del Maule, si es que el PC no apoya a Elizalde es muy probable que Jorge Tarud se quede con el primer lugar de la lista logrando el cupo para el PPD”.

Morales planteó que, pese a que la Directiva Nacional del PS reafirmó el acuerdo con el PC, esta situación ha dejado en evidencia los grados de disciplina entre uno y otro partido, siendo el PS y sus bases regionales más “indisciplinadas” lo que puede seguir poniendo en riesgo la candidatura senatorial de Carmona en Atacama.