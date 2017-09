Abogados critican que el SII no presente querella contra Pablo Longueira

Más de mil 300 millones de pesos son los recursos que, a través de una extensa red de boleteros, logró conseguir Pablo Longueira para financiar tanto su actividad política como la de otros personeros de la UDI. Pese a estos antecedentes dados a conocer por un reportaje de Ciper, abogados querellantes en causas que involucran al ex ministro critican que el Servicio de Impuestos Internos aún no haya interpuesto una querella en su contra por delitos tributarios.

Abogados querellantes en causas de financiamiento ilegal de la política, cuestionaron el actuar del Servicio de Impuestos Internos respecto del caso del ex senador de la UDI y ex ministro de Economía, Pablo Longueira, ya que pese a contar con numerosos antecedentes sobre las irregularidades para conseguir recursos para su campaña, no ha presentado querellas en su contra.

Las últimas revelaciones sobre la maquinaria de financiamiento de su actividad política fue dada a conocer por un reportaje de Ciper en el cual se detalla la red de boleteros y empresas que permitieron que el ex senador recibiera más de mil 300 millones de pesos tanto para su campaña como para de otros personeros de la UDI.

Entre otros quienes se vieron beneficiados por esa suerte de fondo común de Longueira fueron el ex alcalde de La Florida y Santiago Pablo Zalaquett y Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso.

La abogada y ex funcionaria de Servicio de Impuestos Internos Marisa Navarrete, sostuvo que el SII mostró una actitud distinta respecto de la presentación de querellas por delito tributario una vez que estalló el caso SQM, ya que cuando estaba circunscrito al caso Penta no dudó en presentar estos recursos en contra de los involucrados en el caso.

Marisa Navarrete recordó el dictamen emitido en abril pasado por la Contraloría, en el cual señaló que era importante que las querellas que presentara el SII debían obedecer “al mero capricho de la autoridad”

“Es cosa de examinar las acciones que hizo el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad a estos casos donde, incluso por montos bastante ínfimos se querellaba contra personas de una forma amplia e incluso lograba condenas. Entonces, obviamente hay una arbitrariedad que no tiene una justificación racional”.

Matías Ramírez, abogado querellante en el caso SQM dijo que es preocupante que dada la cantidad de antecedentes sobre las acciones realizadas por Pablo Longueira para generar los recursos para sus campañas y las de otros personeros de su partido, aún no se haya presentado una querella de parte del SII en su contra.

Ramírez hizo énfasis en la virtual “convicción de impunidad” con la actuó el círculo cercano a Longueira a la hora de acometer estos delitos, lo que se ha visto refrendado por el actuar del SII al no presentar acciones legales en su contra por estos casos.

“El sentido respecto de la impunidad en delitos tributarios, particularmente en casos de políticos involucrados, yo creo que no es un análisis errado. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos no ha tenido la celeridad y muchas veces la fuerza para perseguir en estos casos a los políticos involucrados, el caso de Pablo Longueira es quizás el más llamativo, toda vez que de todos los políticos involucrados en estas situaciones, es el que tiene el mayor número de boletas o personas involucradas y el mayor monto, estamos hablando de una cifra superior a mil 300 millones de pesos”.

El abogado querellante en causas que involucran al ex senador Pablo Longueira, Mauricio Daza sostuvo que no le sorprende las revelaciones sobre el destino del dinero pedido por el ex ministro de Economía a diversas empresas, ya que es parte de muchas de las imputaciones que han realizado como parte de los procesos judiciales sobre financiamiento ilegal de la política.

Al mismo tiempo, Daza calificó como “lamentable” la actitud adoptada por el Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas en este tipo de causas, tal como lo ha manifestado el actual director del organismo, Fernando Barraza, cuestión que Daza considera como un uso abuso de una atribución exclusiva que tiene el Servicio.